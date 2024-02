Offerte luce e gas seconda casa: come sceglierle

Quando si parla di tariffe per la seconda casa bisogna tenere presente che alla fornitura si applicano le tariffe per clienti domestici non residenti.

I costi per le bollette nell’abitazione non di residenza possono essere importanti: la presenza dei costi fissi, infatti, può far lievitare la spesa anche con consumi nulli o quasi. Chi ha una casa vacanza o una seconda casa in cui trascorre solo un breve periodo dell’anno dovrebbe fare un’attenta analisi delle tariffe dei diversi fornitori, in modo da individuare le offerte luce e gas per la seconda casa in grado di garantire una spesa inferiore.

Per riuscirci, si può usare il comparatore di SOStariffe.it: grazie al confronto tra le diverse offerte disponibili sul mercato, si può minimizzare la spesa, senza interruzioni nella fornitura e senza dover cambiare contatori.

Cosa sapere sulle tariffe luce e gas seconda casa

Quando si parla di tariffe per la seconda casa bisogna tenere presente che alla fornitura si applicano le tariffe per clienti domestici non residenti. A parità di consumi, questo genere di tariffa comporta un aumento di spesa rispetto a quella sostenuta dai clienti residenti.

La variazione di spesa riguarda, esclusivamente, la bolletta della luce ed è dovuta all’applicazione della nuova tariffa TD, introdotta da ARERA nel 2017 con la riforma delle tariffe elettriche. Se fino al 2016 le tariffe per clienti residenti e non residenti erano differenziate e progressive, con un costo variabile a seconda dei propri consumi, dal 2017 è entrata in vigore una tariffa unica non progressiva, che prevede l’applicazione di una quota fissa di oneri di sistema pari a 135 euro per le bollette dei clienti non residenti.

Per quanto riguarda la bolletta del gas, invece, non ci sono differenze rispetto alla bolletta per clienti domestici residenti. Le tariffe applicate dai fornitori sono le stesse per le due tipologie di utenze, così come i costi fissi inseriti in bolletta. La spesa finale dipenderà quindi dai propri consumi effettivi e dalla zona climatica di residenza.

Come trovare le migliori offerte luce e gas seconda casa

Tenuto conto delle caratteristiche delle tariffe luce e gas seconda casa, è importante verificare quali sono le offerte dei fornitori e andare alla ricerca di tariffe speciali dedicate proprio ai clienti non residenti.

Chi ha intenzione di cambiare offerta luce e gas e passare al mercato libero può fare un rapido confronto su SOStariffe.it e verificare quali sono le migliori offerte per seconde case.

Analizzando le proposte dei diversi fornitori si può verificare se sono più convenienti le offerte a prezzo indicizzato o quelle a prezzo bloccato. Per capire qual è l’offerta migliore è necessario considerare i propri consumi annui e le proprie preferenze.

Le tariffe a prezzo bloccato sono una buona soluzione se non si vuole rischiare un aumento della spesa dovuto all’oscillazione dei prezzi di riferimento sul mercato all’ingrosso (PUN per la luce e PSV per il gas), mentre le tariffe a prezzo indicizzato possono essere la scelta migliore per minimizzare già nel breve periodo le bollette.

Per quanto riguarda la bolletta della luce, vale la pena considerare anche la convenienza delle offerte monorarie o di quelle biorarie o triorarie. Le prime sono la soluzione migliore se si consuma energia durante tutto l’arco della giornata, mentre le altre sono da preferire se i consumi si concentrano maggiormente durante le ore serali e notturne o nei giorni festivi.

Per riuscire a risparmiare sulle bollette luce e gas seconda casa si può anche decidere di attivare un’offerta di tipo dual fuel e, quindi, affidare entrambe le forniture a un’unica società. Questo genere di tariffe risulta in genere più conveniente rispetto all’attivazione separata della fornitura e può permettere l’accesso a sconti e promozioni interessanti.

Sul mercato libero è possibile trovare anche tariffe dedicate appositamente ai clienti non residenti: grazie a promozioni mirate, si può avere una fornitura luce e gas a prezzo ridotto e godersi la propria seconda casa senza preoccuparsi della spesa per le bollette.

Mettendo a confronto le offerte luce e gas disponibili sul mercato libero per le seconde case si può approfittare anche di sconti e promozioni che permettono, ad esempio, di accedere a tariffe a prezzo scontato per il primo anno oppure a vantaggi esclusivi.