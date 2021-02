Offerte luce e gas per famiglie, come scegliere la giusta tariffa

Per ridurre al minimo i costi per le forniture energetiche è necessario valutare con attenzione le offerte disponibili e scegliere la tariffa giusta. Ecco come.

Il mercato energetico presenta tante alternative per le famiglie italiane e scegliere le migliori offerte luce e gas richiede un’analisi attenta di diversi fattori. Con la fine del mercato tutelato che sarà posticipata al 2023, inoltre, ci sono ulteriori elementi da considerare per poter dare un taglio alle bollette energetiche. Il risparmio, però, è alla portata di tutte le famiglie. Per ridurre al minimo i costi per le forniture energetiche è necessario valutare con attenzione le offerte disponibili e scegliere la tariffa giusta.

Restare nel mercato tutelato: una scelta conservativa che non permette di risparmiare

Il mercato tutelato resta un’opzione per le famiglie italiane. Chi sceglie di continuare ad usufruire del regime di Maggior Tutela non avrà alcun controllo sui prezzi di luce e gas che vengono stabili da ARERA, in base alle variazioni del mercato all’ingrosso, ed aggiornati ogni tre mesi (ad inizio gennaio, aprile, luglio e ottobre). Restare nel mercato tutelato è una scelta conservativa che non permette di dare un taglio alle bollette. La strada del risparmio sulle forniture di luce e gas, quindi, non passa per il regime di Maggior Tutela ma per le offerte del Mercato Libero.

Come risparmiare con il Mercato Libero

Il Mercato Libero di luce e gas include tantissime opzioni tra cui scegliere. Le famiglie italiani hanno la possibilità di risparmiare diverse decine di euro ogni mese passando al Mercato Libero ed attivare le tariffe più convenienti. È opportuno, però, valutare con attenzione le offerte da attivare al fine di non farsi sfuggire l’occasione di poter ridurre al minimo i costi delle forniture energetiche.

Per individuare le migliori tariffe è possibile affidarsi alla comparazione online delle offerte. Inserendo una sola volta i dati relativi al proprio consumo energetico in un tool di comparazione, infatti, si avrà accesso ad una panoramica completa delle offerte disponibili e sarà più semplice individuare le tariffe migliori sulla base di stime precise dei costi da sostenere, anche in rapporto al mercato tutelato.

Per sfruttare la comparazione online è possibile utilizzare il tool gratuito disponibile sul comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas oppure sull’App di SOStariffe.it, scaricabile dal Google Play Store e dall’Apple AppStore. La comparazione avviene inserendo il dato relativo al proprio consumo annuo di energia elettrica e gas naturale. Tale dato è disponibile in una qualsiasi bolletta precedente, nella sezione relativa ai consumi, ma può essere calcolato con pochi click grazie all’apposito strumento integrato nel comparatore.

Per affinare la ricerca, inoltre, è possibile inserire altri parametri di comparazione. In particolare, l’utente può inserire un dato relativo alla suddivisione dei consumi nelle fasce orarie F1, F2 ed F3 (tale dato è disponibile in bolletta) per valutare la convenienza delle offerte multi-orarie per l’energia elettrica. Per il gas naturale, inoltre, è opportuno inserire anche l’ubicazione della fornitura, indicando il comune o il CAP, al fine di calcolare la zona climatica, un parametro che influenza la bolletta.

Come scegliere la tariffa giusta

Grazie alla comparazione online è possibile individuare le offerte più convenienti da attivare per le forniture di luce e gas. Il Mercato Libero, però, propone tante tipologie diverse di tariffe e destreggiarsi non è semplice. Per questo motivo, è opportuno conoscere le caratteristiche delle proposte disponibili al fine di poter scegliere con la massima precisione l’offerta più vantaggiosa.

La prima distinzione da fare per le offerte luce e gas del Mercato Libero è quella tra offerte a prezzo bloccato e offerte a prezzo variabile. Per proteggersi dai futuri rincari del mercato, la soluzione migliore è rappresentata dalle offerte a prezzo bloccato. Tali offerte, infatti, fissano un prezzo dell’energia che resterà bloccato dal momento della sottoscrizione del contratto e sino alla fine del periodo promozionale, solitamente di 12 o 24 mesi.

Scegliere le offerte a prezzo bloccato è un ottimo modo per attivare una tariffa conveniente e avere la certezza che non ci saranno incrementi di costi per un lungo periodo. Le offerte a prezzo variabile, invece, si dividono in due categorie. Da una parte abbiamo le offerte che permettono di accedere al prezzo all’ingrosso dell’energia, a fronte di un canone mensile fisso di pochi euro. Tali offerte registrazione variazioni su base mensile.

La seconda tipologia di offerte a prezzo variabile è quella che garantisce uno sconto fisso rispetto al prezzo del mercato tutelato. In questo caso, gli aggiornamenti di prezzo sono trimestrali e si avrà la certezza di ottenere un risparmio fisso rispetto al prezzo praticato nel mercato tutelato. Le offerte a prezzo variabile, in media, sono più vantaggiose inizialmente ma sono più soggette a possibili incrementi di prezzo.

Per quanto riguarda le offerte luce è necessario fare un’altra distinzione. Gli utenti possono scegliere tra tariffe monorarie e tariffe multi-orarie. Questa scelta può fare una grande differenza sul risparmio complessivo. Le offerte monorarie presentano un prezzo dell’energia indipendente dall’orario di utilizzo mentre le offerte multi-orarie presentano un prezzo specifico in base all’orario di utilizzo.

Le soluzioni multi-orarie si caratterizzano per le seguenti fasce orarie:

F1: dalle 8 alle 19, dal lunedì al venerdì

F2: dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 23, il sabato

F3: dalle 23 alle 7, dal lunedì al sabato, la domenica e nei giorni di festività nazionale

Se il prezzo della fascia F2 è uguale al prezzo della fascia F3 si parla di tariffa bioraria mentre se il prezzo di queste due fasce è diverso si parla di tariffa trioraria.

Una famiglia che distribuisce in modo omogeno i consumi dovrà puntare su tariffe monorarie mentre chi concentra i consumi nei week end e nelle ore serali dovrà puntare sulle soluzioni multi-orarie. In questo periodo, tra smart working e didattica a distanza, i consumi di energia elettrica sono, solitamente distribuiti in modo omogeno e, quindi, la soluzione più conveniente è quella monoraria. Ogni famiglia deve fare delle valutazioni in base alle proprie esigenze.

Come si attivano le migliori tariffe luce e gas

Grazie alla comparazione online ed alla conoscenza delle varie tipologie di tariffe luce e gas è possibile scegliere con precisione le offerte migliori da attivare. La procedura di attivazione di una nuova fornitura luce e/o gas è molto semplice e può essere completata direttamente da casa sfruttando la connessione ad Internet. Per attivare nuove offerte luce e gas conviene, infatti, puntare sull’attivazione online che velocizza i tempi e riduce i costi eliminando la presenza di intermediari.

Tramite il comparatore di SOStariffe.it, come abbiamo visto in precedenza, è possibile individuare le migliori tariffe disponibili. Sempre sfruttando il comparatore, però, è possibile anche procedere con l’attivazione online raggiungendo il sito del fornitore scelto e seguendo l’iter di sottoscrizione disponibile direttamente dal portale. L’utente potrà inviare la richiesta di attivazione di una nuova offerta direttamente online.

Per completare la sottoscrizione online di una nuova offerta luce o gas è necessario fornire:

i dati dell’intestatario della fornitura

della fornitura i dati della fornitura e, in particolare, il codice POD (per l’energia elettrica) ed il codice PDR (per il gas naturale); questi due codici sono disponibili su precedenti bollette inviate dall’attuale fornitore

e, in particolare, il codice (per l’energia elettrica) ed il codice (per il gas naturale); questi due codici sono disponibili su precedenti bollette inviate dall’attuale fornitore i dati per il pagamento nel caso in cui si opti per la domiciliazione bancaria su conto corrente o carta di credito

nel caso in cui si opti per la domiciliazione bancaria su conto corrente o carta di credito i dati di contatto (e-mail e numero di cellulare) necessari per eventuali comunicazioni e per ricevere la copia digitale del contratto

Quanto si risparmia con le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero?

Il risparmio garantito dalle offerte luce e gas del Mercato Libero dipende dal consumo del singolo nucleo familiare. La comparazione consente di calcolare il risparmio disponibile con le migliori tariffe in base ai propri consumi. In senso assoluto, quindi, non è possibile indicare un risparmio fisso valido per ogni famiglia. È necessario verificare i consumi e andare a calcolare la convenienza dell’offerta.

A titolo d’esempio, ipotizziamo il caso di una “famiglia tipo” caratterizzata da un consumo di energia elettrica di 2700 kWh (50% in fascia F1, 25% in F2 e 25% in F3) e da un consumo di gas naturale di 1400 Smc (per una fornitura ubicata nel comune di Milano). Sulla base di questi dati, considerando le tariffe del mercato tutelato di febbraio 2021, la famiglia dell’esempio registrerà una spesa di circa 530 euro per l’energia elettrica e 985 euro per il gas naturale restando in regime di Maggior Tutela.

Il passaggio al Mercato Libero garantisce un risparmio extra. Scegliendo le tariffe luce e gas più vantaggiose di febbraio 2021, infatti, la “famiglia tipo” potrà ridurre la spesa annuale a circa 450 euro per l’energia elettrica e 890 euro per il gas naturale. Di conseguenza, per il profilo di consumo individuato, le offerte del Mercato Libero garantiscono un risparmio di circa 80 euro all’anno per l’energia elettrica e 95 euro all’anno per il gas naturale (a febbraio 2021). Complessivamente, è possibile risparmiare 175 euro circa.