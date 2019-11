Offerte luce e gas con RID bancario: perché convengono?

Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui. Rubrica settimanale, frutto della collaborazione fra. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli,

Uno degli aspetti più importanti per minimizzare i costi delle utenze energetiche è rappresentato dalle modalità di pagamento delle fatture. Tradizionalmente, i fornitori di luce e gas inviano ai loro clienti una “bolletta” cartacea in cui vengono riassunti i consumi e le varie voci di spesa aggiuntiva (i “costi fissi” della fornitura) ed a cui viene allegato un bollettino da pagare ad un ufficio postale oppure presso una ricevitoria abilitata.

Da tempo questo sistema sta venendo progressivamente abbandonato in favore di una modalità di pagamento automatica, che in precedenza si chiamava “RID bancario” e che da alcuni anni ha assunto il nome di pagamento SDD (Sepa Direct Debit). Questo sistema permette, di fatto, l’addebito automatico dell’importo della bolletta sul conto corrente fornito dal cliente al momento della sottoscrizione di una nuova tariffa energetica.

Scegliere il pagamento automatico tramite “RID bancario” (termine che viene spesso utilizzato per indicare i pagamenti SDD) è, senza alcun dubbio, l’opzione più conveniente, soprattutto se abbinato alla ricezione della bolletta in versione digitale, con un file PDF che verrà inviato via e-mail al cliente, in sostituzione della tradizionale bolletta cartacea il cui invio comporta un costo extra di alcuni Euro per ogni fattura.

La maggior parte delle offerte luce e gas attualmente disponibili sul mercato prevedono come unica opzione di pagamento il RID bancario oppure garantiscono uno sconto extra (solitamente del 5% sul costo dell’energia) per i clienti che scelgono il sistema di pagamento automatico in sostituzione del tradizionale bollettino da pagare alle poste o in ricevitoria.

È chiaro, quindi, che optare per questa particolare soluzione di pagamento rappresenta, nella maggior parte dei casi, la scelta più vantaggiosa se si vuole massimizzare il risparmio sulle bollette energetiche. C’è da considerare, inoltre, che il pagamento del bollettino comporta un costo aggiuntivo (pari alla commissione da corrispondere al soggetto dove si va ad effettuare il pagamento stesso) che andandosi a sommare all’importo delle fatture andrà, inevitabilmente, a far aumentare i costi delle utenze energetiche.

Per questo motivo, chi vuole risparmiare sui costi di luce e gas, oltre a scegliere le offerte più vantaggiose presenti sul mercato libero che garantiscono un notevole risparmio rispetto alle tariffe del mercato tutelato, dovrà puntare sul pagamento delle fatture tramite SDD e sulla ricezione della bolletta in versione digitale, in sostituzione dell’oramai obsoleta bolletta cartacea (che può anche essere soggetta a ritardi della consegna).

Abbandonando le soluzioni tradizionali (pagamento tramite bollettino e fattura cartacea consegnata via posta) in sostituzione delle opzioni più moderne (pagamento automatico sul conto e bolletta in versione digitale) sarà possibile ottenere una netta riduzione delle spese accessorie relative alle forniture energetiche.

Ipotizzando una fatturazione bimestrale, in un anno si riceveranno 6 bollette per ogni fornitura energetica per un totale di 12 bollette (se si sceglie lo stesso fornitore di luce e gas, in molti casi, viene inviata una sola fattura). Abbandonando la bolletta cartacea ed il pagamento tramite bollettino postale, è possibile risparmiare circa 3 Euro per ogni pagamento considerando l’eliminazione dei costi di invio della bolletta e dei costi di commissione per effettuare il pagamento.

In questo modo, quindi, sarà possibile risparmiare ogni anno circa 36 Euro. Tale risparmio andrà ad affiancarsi al risparmio garantito dalle migliori offerte luce e gas del mercato libero permettendo all’utente di minimizzare i costi per l’energia.