Offerte iPad online: sconti su quasi tutti i modelli

Se avete bisogno di un tablet Apple, che non sia necessariamente un Pro di ultimissima generazione, potrete approfittare di questo periodo per l’acquisto a prezzi scontati.

Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

In questo periodo di quarantena non sorprende di certo un calo di vendite generale sui dispositivi tecnologici, soprattutto se ci riferiamo a prodotti “di nicchia”: pensiamo, ad esempio, al mercato tablet, da tempo in crisi di risultati.

Certamente sono tra i prodotti per cui è più facile rinunciare se ci si trova rinchiusi in casa. Gli iPad rappresentano la quasi totalità del mercato e probabilmente Apple è una delle pochissime, se non l’unica, ad ottenere dei buoni risultati seppur in un business non così prolifico (soprattutto se confrontato a quello degli smartphone): non a caso in questi giorni è possibile approfittare di offerte davvero interessanti: eccone alcune.

Offerte iPad Air

Su Amazon, ad esempio, l’iPad Air di ultima generazione, con display da 10,5 pollici, ben 256 GB di memoria e connettività Wifi + Cellular (quindi la possibilità di inserire delle sim e di sfruttare le offerte Internet per tablet e chiavette degli operatori) viene proposto a poco meno di 824 euro, oltre 55 euro di sconto sul prezzo di listino.

Certo, la cifra non è alla portata di tutti, ma è comunque una buona promozione per chi è alla ricerca del dispositivo più completo di questa particolare gamma, che garantirà una durata di parecchi anni.

iPad “standard”

Per chi vuole spendere decisamente meno, sempre su Amazon è acquistabile l’iPad “standard” da 10,2 pollici, sempre con connettività Wifi + 4G ma con storage da 32 GB, a 498 euro, anziché 529 euro. In realtà questa non è l’offerta migliore che potete trovare online: il sito eGlobal Central, ad esempio, abbatte il prezzo trasformando questo prodotto in un vero best buy, a soli 293 euro.

iPad Pro

Per quanto riguarda i modelli Pro, probabilmente molti di voi sapranno che Apple ha presentato proprio il mese scorso le nuove versioni ancora più potenti e, facile intuirlo, dai costi importanti: 899 euro è la versione di partenza per la variante solo Wifi da 11 pollici ma le cifre possono superare anche i 1000-1200 euro per i modelli più dotati.

Se, però, potete “accontentarvi” anche dei modelli precedenti, le cose si fanno molto più interessanti: la variante da 11 pollici lanciata circa un anno e mezzo fa la si può trovare su Amazon a “soli”, per così dire, 789 euro, anziché 899 euro (solo Wifi e memoria da 64 GB). Per risparmiare ancora qualcosa, c’è l’offerta sul sito de e-commerce BuyDigital, che offre lo stesso modello a 660 euro (più le spese di spedizione).

Offerte iPad mini

Per chi vuole la massima maneggevolezza e praticità, ma senza rinunciare ad un’ottima potenza, al supporto per Apple Pencil e ad un lungo supporto, c’è sempre l’iPad mini 5: sul noto portale Tiger Shop la versione Gold (solo Wifi e con memoria da 64 GB) non supera i 390 euro, circa 72 euro in meno rispetto alla cifra di listino della casa di Cupertino. Per le colorazioni differenti, invece, le cifre salgono e non si discostano troppo dal prezzo che potete trovare sul sito ufficiale di Apple.

Lo stesso Tiger Shop vi permette di risparmiare anche sulla versione Gold Wifi + Cellulare: 509 euro, invece di 599 euro.

Insomma, le possibilità per risparmiare sull’acquisto di un iPad di Apple, di qualsiasi versione, ci sono. I prezzi sono mediamente più alti rispetto ad un tablet Android ma, pur apprezzando alcuni dei modelli sul mercato basati sulla piattaforma di Google, i dispositivi di Apple su questo mercato garantiscono un’esperienza di utilizzo oggettivamente più mirata, grazie ad un software ormai ottimizzato e sviluppato ad hoc (iPadOS) e ad app dedicate molto ben curate, anche dagli sviluppatori esterni.

