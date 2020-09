Offerte Internet mobile: 3 consigli in base all’utilizzo

Tre soluzioni pensate per esigenze differenti: una base, una media e una per chi fa un uso intenso della connessione mobile (ad esempio, perché sta spesso fuori casa e/o non ha una linea fissa). Si tratta di offerte quasi solo Internet, quindi senza telefonate o messaggi, come le classiche tariffe smartphone.

Avete un dispositivo mobile con supporto sim e volete sottoscrivere una tariffa dati per navigare in Internet, giocare e guardare i film in streaming anche fuori casa? Le offerte solo Internet per tablet, PC, hotspot e chiavetta, come avrete già visto, sono tantissime e pensate per ogni tipologia di utilizzo, dal più intenso allo sporadico.

Questa settimana vogliamo segnalarvi 3 soluzioni pensate proprio per esigenze differenti: una base, una media e una pensata per chi fa un uso intenso della connessione mobile (ad esempio perché sta spesso fuori casa e/o non ha una linea fissa a cui affiadarsi).

Si tratta in gran parte di offerte solo Internet, quindi senza telefonate o messaggi, come le classiche tariffe smartphone. Scopriamole subito.

Uso limitato (solo internet): WINDTRE Medium con East Pay (8,99€/mese)

Tra le offerte solo Internet per tablet più economiche sul mercato troviamo la Cube Medium di WINDTRE in versione Easy Pay (il costo dell’offerta viene addebitato su conto o carta).

È un piano con 60 GB di Internet utilizzabile alla velocità massima disponibile nella propria zona.

Il costo della sim è di 10 euro una tantum, mentre per l’attivazione si pagherà 6,99 euro, anziché 49,99 euro, rispettando una durata minima di 24 mesi.

Gli interessati possono abbinare al piano un tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite con un anticipo di 19,99 euro e un costo mensile di 12,99 euro al mese.

Uso medio: Ho mobile Solo Giga (12,99€/mese)

Anche l’operatore virtuale di Vodafone ha introdotto da qualche tempo sul proprio listino una tariffa incentrata esclusivamente sul traffico dati.

A meno di 13 euro al mese si avranno ogni mese 100 GB, da utilizzare alla velocità massima di 30 Mega in download, più che sufficiente per gran parte dell’utilizzo standard di un utente.

Il vantaggio maggiore di ho. rispetto ad altre offerte simili è la possibilità di rinnovare in anticipo l’offerta in caso di consumo dei giga, senza costi extra da pagare: in questo modo sarebbe quasi come avere un’offerta “illimitata” dal punto di vista dei dati da utilizzare.

L’offerta Solo Giga di ho. prevede il pagamento di 9,99 euro una tantum per la sim e l’attivazione, oltre ad una prima ricarica di 13 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Chi è interessato, inoltre, potrà sfruttare dei codici sconto (da 10 o 15 euro) per acquistare dei router 4G Huawei da Amazon, con cui utilizzare la sim.

tim unica

Uso intenso: TIM Advance 5G Unlimited (39,99€/mese)

È vero, non si tratta di un’offerta solo Internet come le precedenti, ma nulla vieta all’utente di poterla usare come tale.

Il costo è decisamente più impegnativo rispetto alla concorrenza, ma la TIM Advance 5G Unlimited comprende numerosi servizi:

giga illimitati ogni mese;

velocità massima fino a 2 Gigabit al secondo, nelle città raggiunte dal 5G;

offerta 5G Ready, quindi utilizzabile gratis in 5G non appena arriverà la copertura nella propria zona;

ottima copertura in 3G+ e 4G/4G+ su tutto il territorio nazionale;

Roaming UE e Extra UE compresi;

TIM Games gratis per 3 mesi;

chiamate e sms illimitati verso i numeri nazionali;

250 minuti di telefonate per chiamare l’estero.

L’attivazione del piano è gratuita.

Siete già clienti fissi o mobile TIM? Ricordiamo che il gestore regala giga illimitati ai clienti che associano l’offerta mobile alla fattura del fisso, grazie alla promozione TIM UNICA.

Non è necessario, quindi, sottoscrivere per forza la TIM Advance 5G Unlimited per avere una linea flat TIM su cellulare. È chiaro, però, che le offerte meno care non avranno i plus aggiuntivi citati in precedenza per la Advance.

Le offerte Internet mobile per tablet, hotspot e PC, quindi, possono avere costi e soglie differenti: tutto dipende dalle vostre effettive esigenze, da quanto utilizzate la rete dati mobile al di fuori di quella del vostro smartphone e se la vostra attuale tariffa cellulare ha già un bundle Internet più che sufficiente da poter essere condiviso con altri dispositivi grazie alla funzione hotspot.