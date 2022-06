Secondo l’Antitrust, Iliad, Fastweb, Planetel, Telecom, Unidata e Vodafone non fornivano ai consumatori informazioni adeguate e corrette sulle offerte di connessione Internet in fibra. Attraverso una moral suasion, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, guidata da Roberto Rustichelli, ha ottenuto un risultato positivo: ora i 6 operatori di Tlc hanno modificato la grafica e integrato il contenuto delle informazioni sulla velocità di navigazione raggiungibile precisando, nella pagina di presentazione delle offerte, che:

i 2,5 Gigabit/s sono “suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet”, la velocità “non è raggiungibile con un singolo dispositivo” e che “sommando la velocità delle porte ethernet e/o del Wi-Fi si raggiunge la velocità massima di 2,5 Gigabit/s”,

o ancora che essa è conseguibile soltanto da dispositivi predisposti con il Wi-Fi più avanzato.

Più chiarezza per i consumatori: solo in un caso specifico possibile raggiungere 2,5 Gigabit/s

Quindi, ora, il consumatore può meglio comprendere che non è garantita ad ogni utente la velocità di connessione massima fino a 2,5 Gigabit/s: la si può raggiungere solo con i più moderni dispositivi in grado di collegarsi con il Wi-Fi più innovativo.

Nessuna sanzioni per i 6 operatori, perché l’Autorità ha “ritenuto che le moral suasion abbiano portato ad esiti positivi in termini di chiarezza informativa sulle condizioni necessarie per la fruizione della velocità massima di navigazione offerta”.

Quindi, ora è adeguatamente specificato che la velocità massima è da intendersi come somma delle velocità di più apparati connessi alle diverse porte del router e/o connessi tramite Wi-Fi, oppure, in caso di collegamento Wi-Fi, i 2,5 Gigabit/s sono raggiungibili solo attraverso dispositivi abilitati di ultimissima generazione.

Il caso di Iliad, multata con 1,2 milioni di euro per lo stesso motivo: “Pubblicità ingannevole sulla velocità massima con il 5G”

Iliad è stata sanzionata dall’Antitrust con 1,2 milioni di euro, perché, ha accertato l’Autorità, ha confuso i consumatori parlando di una velocità di 5 GBIT/S con l’offerta 5G, senza chiarire da subito che si tratta di una velocità cumulata, (non per singolo utente) ma ottenuta sommando la velocità di tutte le porte del router, quando l’utenza è raggiunta dalla tecnologia FTTH EPON. Cosa accade nel caso di FTTH GPON? La velocità massima è fino a 1 GBIT/S.

Prima di stipulare un contratto per l’accesso alla connessione Internet, è opportuno chiedere qual è la velocità massima garantita per la propria abitazione o azienda sia in download sia in upload.