Occupazione e Regione Marche, contributo a fondo perduto di 35mila euro per le imprese

Il sostegno alla creazione di nuove occupazioni con la finalità di sostenere la creazione di nuove realtà produttive o di servizio con sede legale e/o operativa nella regione Marche e, in grado di creare anche nuova occupazione.

Soggetti beneficiari

I soggetti che possono presentare domanda di finanziamento devono essere:

• residenti o domiciliati (domicilio da almeno 3 mesi) nella regione Marche

• essere soggetti iscritti come disoccupati presso i Centri per l’Impiego della Regione Marche, competenti per territorio

• avere un’età minima di 18 anni

Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di partecipazione e non può essere coinvolto in più progetti di nuova impresa.

Saranno finanziate le nuove imprese, gli studi professionali, singoli e/o associati e/o liberi professionisti, aventi sede legale e/o sede operativa nel territorio della regione Marche che si costituiscono dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Marche e successivamente alla presentazione della domanda di contributo da parte del richiedente.

In ogni caso la sede operativa della nuova impresa dovrà essere situata nel territorio della Regione Marche.

Per l’ammissibilità a finanziamento è necessario che la comunicazione di inizio attività venga presentato presso un Comune della Regione Marche in data successiva alla pubblicazione dell’Avviso.

Entità e forma dell’agevolazione

Le risorse complessive destinate all’intervento sono pari ad Euro 15.000.000,00.

I contributi sono concessi per un importo fino ad un massimo di 35.000,00.

Scadenza

Domande dal 10° giorni successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (in data 23.05.2019) ed entro la data del 31.12.2021, fatto salvo l’ esaurimento delle risorse prima della data di scadenza.