La Corte dei Conti dell’Unione Europea, ad oggi, non vede “la luce in fondo al tunnel” sul raggiungimento degli ambiziosi obiettivi climatici per il 2030.

“I piani nazionali degli Stati per l’energia e il clima non forniscono dati sul fabbisogno di investimenti e sulle fonti di finanziamento che consentano di valutare se, sulla base di tali piani, sarà possibile raggiungere gli obiettivi per il 2030”.

Questo il severo giudizio della Corte che si legge nella recente relazione speciale.

La valutazione sull’Italia

Secondo le stime del piano dell’Italia, tra il 2017 e il 2030 saranno necessari 183 miliardi

di euro di investimenti aggiuntivi cumulativi rispetto allo scenario delle politiche attuali (pari a un aumento del 18 %) per conseguire gli obiettivi stabiliti dal piano. La valutazione delle spese e delle fonti di finanziamento presentate a livello nazionale, regionale o dell’UE rimane parziale.

“Tuttavia”, scrive la Corte dei Conti dell’UE, “il piano non fornisce dettagli chiari sulla metodologia applicata per calcolare il fabbisogno di investimenti, non individua fattori di rischio e non elabora una strategia per colmare la carenza di investimenti”.

“A causa della mancanza di informazioni a livello politico”, conclude la Corte, “è difficile verificare se sia possibile raggiungere gli obiettivi stabiliti, in quanto le politiche valutate non stanno raggiungendo i traguardi. Il numero e il tipo di politiche potrebbero non essere sufficienti per raggiungere gli obiettivi, in particolare dopo il 2022, poiché per quel periodo le misure devono ancora essere iscritte in bilancio e approvate”.

I traguardi raggiunti, Paese per Paese, per il 2020

Gli obiettivi per il 2020 sono stati raggiunti, ha verificato la Corte dei Conti.