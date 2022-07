La O-Ran Alliance ha lanciato un programma di certificazioni per etichettare prodotti in grado di rispondere alle specifiche open RAN in particolare sul fronte dell’interoperabilità. In occasione dell’ultimo summit, poi, le aziende che fanno parte dell’alleanza hanno concordato l’avvio di un gruppo di lavoro sul 6G.

La nuova certificazione O-Ran dirà ufficialmente che un determinato prodotto risponde alle specifiche tecniche dell’Open Ran. Il programma emetterà dei badge ad hoc che confermano l’interoperabilità o la funzionalità end-to-end di una soluzione O-Ran.

Sette Open Testing and Integration Centers

Certificati e badge verranno emessi dai particolari Open Testing and Integration Centers, ce ne sono sette autorizzati al momento a livello globale, dopo l’apertura dell’ultimo arrivato all’interno dei CableLabs americani.

6G

Sul fronte 6G, invece, il gruppo di ricerca destinato alla tecnologia di nuova generazione si concentrerà sulle reti del futuro e su come il 6G e altre tecnologie di prossima generazione funzioneranno con l’open Ran.

Inoltre, l’O-Ran Alliance ha annunciato che il suo prossimo vertice si terrà a Madrid, dal 25 al 26 ottobre, in collaborazione con Telecom Infra Project e Meta Connectivity.

