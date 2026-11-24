Il presidente Usa possedeva, secondo l’ultima disclosure disponibile, tra circa 32mila e 370mila azioni Nvidia. Il rally di oltre il 30% seguito al ritorno di Jensen Huang potrebbe aver aumentato il valore della sua partecipazione tra 1,3 e 15 milioni di dollari.

Le pressioni della Casa Bianca sul board di Nvidia per riportare Jensen Huang al vertice hanno una chiara dimensione geopolitica e industriale: Nvidia è al centro della competizione globale sull’AI e sui chip. Ma nella vicenda c’è anche un altro elemento, il conflitto di interessi che accompagna Donald Trump dall’inizio del suo secondo mandato. Perché il presidente Usa, oltre ad aver rivendicato di aver convinto personalmente il board a reintegrare Huang, possedeva anche azioni Nvidia.

Quanto ha guadagnato Trump dal ritorno di Huang? Potenzialmente fino a 15 milioni di dollari. Si tratta però di un guadagno sulla carta, legato all’aumento del valore delle azioni possedute dal presidente americano, e non necessariamente di un profitto già realizzato attraverso la loro vendita.

A ricostruire i numeri è il Financial Times, che ha incrociato il rally di Nvidia seguito al reintegro di Huang con l’ultima dichiarazione finanziaria presentata da Trump all’Office of Government Ethics.

La questione assume un peso ancora maggiore perché Trump non è rimasto spettatore della vicenda. Il presidente ha rivendicato pubblicamente il proprio intervento sul consiglio di amministrazione di Nvidia: “Ho parlato con loro, mettiamola così. E li ho convinti. Ho concluso l’accordo”, ha dichiarato in un’intervista telefonica alla CNBC.

Da 1,3 a 15 milioni di dollari

Secondo l’ultima documentazione finanziaria disponibile, depositata il 5 novembre e riferita alle partecipazioni detenute fino al 30 settembre, Trump potrebbe avere posseduto fino a circa 370mila azioni Nvidia. Il problema è che le disclosure presidenziali non indicano sempre il numero preciso di azioni acquistate o vendute, ma riportano intervalli di valore. Per questo il Financial Times ha elaborato due scenari estremi.

Nell’ipotesi minima, Trump avrebbe posseduto circa 32mila azioni Nvidia, che prima del rally valevano circa 5,3 milioni di dollari. L’aumento del titolo avrebbe incrementato il valore della partecipazione di circa 1,3 milioni.

Nello scenario massimo, invece, la partecipazione sarebbe arrivata a circa 370mila azioni. Con il balzo di oltre il 30% registrato dopo l’annuncio del ritorno di Huang, l’incremento di valore avrebbe potuto raggiungere circa 15 milioni di dollari.

Non sappiamo però quante azioni Trump possieda oggi. Le dichiarazioni disponibili si fermano infatti al 30 settembre e non comprendono eventuali acquisti o vendite effettuati durante ottobre e novembre, cioè proprio nelle settimane della crisi che ha portato prima alle dimissioni di Huang e poi al suo reintegro.

Un recupero dopo il crollo del 18 novembre

Il dato dei 15 milioni va inoltre letto nel contesto del forte calo subito da Nvidia dopo l’uscita del suo fondatore. Il ritorno di Huang ha fatto balzare le azioni di oltre il 31% in una sola seduta, ma una parte consistente del movimento rappresenta il recupero delle perdite accumulate nelle settimane precedenti.

Nello scenario in cui Trump detenesse il massimo numero possibile di azioni indicato dalle disclosure, il valore della sua partecipazione sarebbe comunque sceso di circa 42 milioni di dollari rispetto ai massimi precedenti alla crisi. Il reintegro di Huang avrebbe quindi soprattutto evitato che quelle perdite sulla carta diventassero ancora più profonde.

Trump: “Li ho convinti”

Trump ha ammesso di aver parlato “direttamente e indirettamente” con membri del consiglio di Nvidia e si è attribuito il merito della decisione. “Li ho convinti. Ho concluso l’accordo”, ha detto, definendo il ritorno di Huang una notizia “molto entusiasmante” e sostenendo che gli Stati Uniti debbano “proteggere i propri geni”.

Nvidia, da parte sua, ha dichiarato che il consiglio ha ricevuto indicazioni da “alti livelli del governo degli Stati Uniti” prima di concludere che il ritorno di Huang non rappresentasse un rischio per la sicurezza nazionale. Il board aveva escluso il reintegro appena pochi giorni prima. Il 23 novembre ha invece votato all’unanimità per riportarlo immediatamente ai vertici della società.

Dopo la decisione, Trump ha scritto che il Paese “ha bisogno della leadership di Jensen alla guida di Nvidia” per garantire il successo dell’azienda e dell’economia americana.

La richiesta di indagare sui movimenti in Borsa

L’intreccio tra intervento politico e interessi finanziari personali ha immediatamente provocato reazioni a Washington.

Il senatore democratico dell’Arizona Ruben Gallego ha chiesto di verificare quali operazioni finanziarie siano state effettuate prima dell’annuncio del ritorno di Huang.

“Dobbiamo indagare su quali posizioni azionarie siano state assunte prima dell’annuncio”, ha scritto Gallego. Il senatore non ha presentato prove di insider trading, ma ha chiesto che vengano chiariti eventuali movimenti effettuati prima che la decisione diventasse pubblica. Il punto, quindi, non è dimostrare che Trump abbia comprato o venduto azioni sfruttando informazioni riservate: allo stato attuale non ci sono elementi pubblici che lo provino.

Il problema riguarda invece il potenziale conflitto d’interessi creato dalla combinazione tra la sua partecipazione finanziaria in Nvidia e l’intervento diretto del presidente nella governance della società.

Il ministro tedesco: “Sono rimasto scioccato”

Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha dichiarato di essere rimasto “scioccato” dall’intervento del presidente americano su Nvidia. “Non ho mai visto né riconosciuto un intervento simile della politica nei confronti di una specifica azienda”, ha dichiarato durante un evento a Berlino, aggiungendo di avere “qualche dubbio” che possa rappresentare un buon modello per il futuro.

Wadephul ha poi sostenuto che nei Paesi “liberi, democratici e basati sulle regole” il potere politico dovrebbe evitare di interferire nelle attività economiche delle imprese.

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