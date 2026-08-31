Nvidia punta tutto sulla “physical AI”

Oggi in apertura i nuovi investimenti di Nvidia nella “physical AI”, mercato dove robot, auto e droni valgono già 10 miliardi di dollari. Il CEO Jensen Huang ci crede: il business legato all’AI applicata al mondo fisico crescerà di dieci volte nel prossimo decennio. Centrale il mercato cinese.

In Italia, l’adesione all’OPAS di Poste Italiane su Tim procede a rilento e secondo indiscrezioni stampa il flop non è escluso. Cosa succede se l’OPAS non raggiunge il 66,67%?

Infine, l’Ue ha deciso che ChatGPT dovrà sottoporsi a norme di sicurezza più severe a partire da oggi, dal momento che insieme a i siti Reddit e Roblox è stato inserito nella lista delle 30 “very large online platforms”.

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