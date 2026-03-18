Nvidia alza ulteriormente le aspettative sull’intelligenza artificiale. Durante la conferenza GTC, il CEO Jensen Huang ha annunciato che i chip AI dell’azienda potrebbero generare fino a 1 trilione di dollari di ricavi cumulati entro il 2027. Una stima che, secondo quanto riportato da Bloomberg, riflette una domanda di potenza di calcolo in continua espansione.

La strategia di Nvidia sta evolvendo rapidamente. Se le GPU restano il cuore dell’offerta, l’azienda sta ampliando il proprio portafoglio tecnologico per coprire l’intera filiera dell’AI.

Nvidia: l’ingresso nel mercato CPU e nei sistemi completi

Parallelamente, Nvidia sta rafforzando la propria presenza nel mercato delle CPU e dei sistemi completi per data center. L’azienda punta su soluzioni modulari, progettate per essere più efficienti dal punto di vista energetico e più facilmente scalabili. Una risposta diretta a un mercato sempre più competitivo, dove, oltre a rivali storici come AMD e Intel, anche grandi clienti stanno sviluppando chip proprietari.

Il passaggio dall’addestramento all’inferenza sta ridefinendo le esigenze tecnologiche. Con l’adozione crescente di sistemi AI nei servizi digitali e nei processi aziendali, diventa centrale la capacità di gestire carichi continui e in tempo reale.

In questo scenario acquistano peso fattori come il consumo energetico, la gestione della memoria e la scalabilità delle infrastrutture. L’evoluzione verso l’AI agentica amplifica ulteriormente queste esigenze.

Chip: un mercato in espansione ma sempre più competitivo

L’ottimismo di Nvidia si inserisce in un mercato in forte crescita, alimentato da nuove applicazioni e partnership industriali. Come evidenzia Bloomberg, l’espansione dell’AI sta ampliando rapidamente il mercato potenziale dei semiconduttori.

Allo stesso tempo, però, la competizione si intensifica. Oltre ai produttori tradizionali, emergono nuovi attori e strategie alternative, tra cui lo sviluppo interno di chip da parte delle big tech.

Nonostante le prospettive positive, gli investitori mantengono un atteggiamento prudente. Restano interrogativi sulla sostenibilità della crescita e sulla capacità di Nvidia di mantenere il proprio vantaggio competitivo in un contesto in rapido cambiamento.

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