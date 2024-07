Generative AI Insights è la rubrica curata da Recomb, il think tank dedicato all’esplorazione dell’impatto e del potenziale dell’AI generativa in vari aspetti della vita umana. Recomb studia l’AI generativa da tutte le angolazioni: professionale, etica, tecnica, legale, economica, ambientale, sociale, educativa e culturale. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Generative AI Insights su Key4biz clicca qui. .

Secondo un importante investitore tecnologico, Nvidia, il colosso dei semiconduttori, potrebbe raggiungere una capitalizzazione di mercato di 50 trilioni di dollari entro un decennio. Questa previsione ambiziosa riflette la crescente domanda di chip avanzati che alimentano l’intelligenza artificiale e altre tecnologie emergenti.

Nvidia ha già visto un notevole aumento del suo valore di mercato grazie al successo delle sue GPU, utilizzate in tutto, dai data center ai dispositivi di gioco. L’azienda sta inoltre espandendo la sua presenza nei settori dell’automotive e dell’automazione industriale, posizionandosi come un leader chiave nell’era dell’AI.

Tuttavia, raggiungere una capitalizzazione di mercato così elevata richiederà non solo innovazioni tecnologiche continue ma anche una gestione efficace delle risorse e delle sfide del mercato globale. Gli investitori sono ottimisti riguardo al futuro di Nvidia, ma riconoscono che il percorso verso questo obiettivo sarà complesso e richiederà sforzi concertati in ricerca e sviluppo, oltre a una strategia di mercato aggressiva. Il Financial Times sottolinea l’importanza di monitorare l’evoluzione del settore dei semiconduttori e l’impatto delle politiche economiche globali sulle grandi aziende tecnologiche.

Il mercato degli smartphone cresce del 6% grazie all’AI e agli sconti

Il mercato degli smartphone ha registrato una crescita del 6% nel secondo trimestre del 2024, supportata principalmente dall’integrazione dell’intelligenza artificiale (AI) e dalle strategie di sconto adottate dai produttori.

Questa espansione è stata alimentata dalla crescente domanda di dispositivi avanzati che incorporano funzionalità AI, come assistenti vocali e fotocamere migliorate, che migliorano l’esperienza utente. Le aziende di smartphone hanno inoltre implementato campagne di sconto aggressive per stimolare le vendite in un mercato altamente competitivo.

Gli analisti sottolineano che la presenza di AI nei dispositivi sta diventando un fattore decisivo per i consumatori, influenzando le loro scelte di acquisto. Le funzionalità avanzate, come il riconoscimento facciale, la gestione delle attività quotidiane tramite assistenti virtuali e l’ottimizzazione delle prestazioni delle fotocamere, sono altamente apprezzate dagli utenti. Inoltre, le promozioni e gli sconti offerti dai produttori hanno reso più accessibili questi dispositivi ad alta tecnologia, ampliando la base di consumatori.

Le principali aziende del settore, tra cui Apple, Samsung e Xiaomi, hanno visto un incremento nelle vendite grazie a questa combinazione di innovazione tecnologica e strategie di prezzo competitive. Questo trend positivo è un indicatore della crescente importanza dell’AI nel settore tecnologico e della sua capacità di influenzare positivamente il mercato.

Tuttavia, gli esperti avvertono che la sostenibilità di questa crescita dipenderà dalla capacità delle aziende di continuare a innovare e di rispondere alle mutevoli esigenze dei consumatori.

Meta Platforms rilascerà il più grande modello Llama 3 il 23 luglio

Meta Platforms, precedentemente nota come Facebook, ha annunciato la data di rilascio per la sua ultima versione del modello di linguaggio AI, Llama 3, prevista per il 23 luglio. Questo nuovo modello rappresenta un significativo avanzamento negli sforzi di ricerca e sviluppo AI dell’azienda. Il modello Llama 3 è progettato per essere la versione più grande e sofisticata della serie Llama, con l’obiettivo di spingere i confini delle capacità dei modelli di linguaggio AI.

Lo sviluppo di Llama 3 fa parte della strategia più ampia di Meta per migliorare le sue capacità AI e integrarle più profondamente nella sua gamma di prodotti e servizi. Il modello è previsto per offrire miglioramenti nelle prestazioni nella comprensione e generazione del linguaggio naturale, rendendolo uno strumento prezioso per una vasta gamma di applicazioni, dalla creazione di contenuti al servizio clienti.

Le aspettative su Llama 3 sono alte, in quanto rappresenta il modello di linguaggio AI più avanzato sviluppato da Meta fino ad oggi. Le sue capacità potenziate nella comprensione e generazione del linguaggio potrebbero rivoluzionare il modo in cui l’AI viene utilizzata nei vari settori, migliorando l’efficienza e l’efficacia dei servizi offerti da Meta. La data del 23 luglio è attesa con impazienza e il lancio di Llama 3 dovrebbe dimostrare miglioramenti sostanziali nelle prestazioni e nelle funzionalità dell’AI.

