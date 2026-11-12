Jensen Huang non sarà più il CEO di Nvidia dopo 33 anni. Il fondatore e storico amministratore delegato del colosso dei chip per l’intelligenza artificiale ha lasciato l’incarico dopo giorni di crescente pressione sul gruppo e sul suo consiglio di amministrazione. Nvidia ha affidato temporaneamente la guida dell’azienda alla CFO Colette Kress, in attesa della scelta di un successore.

La notizia ha provocato un’altra violenta reazione dei mercati. Il titolo Nvidia perdeva circa il 9-10% nelle contrattazioni pre-market di giovedì, proseguendo una caduta che in poco più di una settimana ha cancellato oltre mille miliardi di dollari di capitalizzazione.

È una svolta storica per un’azienda praticamente identificata con il suo fondatore, che dal 1993 l’ha trasformata da produttore di schede grafiche per videogiochi nel principale fornitore mondiale dei processori utilizzati per addestrare e far funzionare i sistemi di AI.

Le due relazioni che hanno travolto Huang

La crisi era esplosa dopo le rivelazioni sulla relazione extraconiugale di Huang con Alice Huang, ex dirigente di Megaspeed, società finita sotto osservazione per la movimentazione di chip Nvidia verso la Cina.

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, la donna è sospettata dalle autorità Usa di avere legami con l’intelligence cinese. Nvidia aveva quindi aperto un’indagine indipendente per verificare se la relazione avesse comportato rischi per la sicurezza nazionale o per le informazioni riservate della società.

Il board aveva precisato di non avere, fino a quel momento, “alcuna ragione per ritenere” che segreti aziendali o informazioni rilevanti per la sicurezza nazionale fossero stati compromessi. Huang aveva ammesso pubblicamente l’infedeltà e chiesto scusa alla moglie Lori, alla famiglia e ai dipendenti Nvidia.

Ieri è arrivata una seconda rivelazione. Secondo il New York Times, Huang avrebbe avuto anche una relazione con una dirigente Nvidia che riportava direttamente a lui. La nuova vicenda ha ulteriormente aumentato la pressione sul board, sollevando anche questioni di governance interna e conflitto di interessi.

La CFO Colette Kress assume il ruolo di CEO ad interim

Soltanto pochi giorni fa il consiglio di amministrazione aveva espresso pubblicamente fiducia in Huang e nel suo management, annunciando comunque un’indagine indipendente affidata a un comitato di amministratori e a consulenti legali esterni.

La seconda relazione riportata dalla stampa ha però cambiato rapidamente lo scenario.

Il board si è riunito mercoledì per discutere il futuro del CEO e nelle ore successive è arrivata la decisione che chiude un’era: Huang lascia la guida operativa della società e Colette Kress assume il ruolo di CEO ad interim.

Kress è in Nvidia dal 2013 ed è una delle dirigenti più importanti e longeve del gruppo. Prima di entrare nella società aveva ricoperto incarichi finanziari in Microsoft, Cisco e Texas Instruments.

Gli Stati Uniti perdono il loro migliore interlocutore

Huang non era soltanto il CEO di Nvidia. Era il volto pubblico dell’azienda, il principale interlocutore dei governi e delle Big Tech e uno degli uomini più influenti dell’intera industria dell’intelligenza artificiale. Donald Trump lo ha sempre stimato e appoggiato anche dopo lo scandalo con Alice Huang: “Penso sia una persona rispettabile. Probabilmente ha una giustificazione per quanto accaduto. Bisogna ascoltare la sua versione”, aveva detto ai giornalisti.

Per oltre tre decenni ha mantenuto un controllo diretto su una struttura manageriale molto particolare, con decine di dirigenti che riportavano direttamente a lui. Proprio per questo Nvidia non disponeva di un successore evidente, un elemento che nelle ultime ore ha aumentato ulteriormente l’incertezza sui mercati.

Nel novembre 2021 Huang aveva ricevuto dalla Semiconductor Industry Association il Robert N. Noyce Award, il massimo riconoscimento dell’industria americana dei semiconduttori.

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