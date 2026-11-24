Jensen Huang torna al vertice di Nvidia mentre il mercato dell’AI si regge sempre più su un sistema di finanziamenti incrociati tra chipmaker, hyperscaler, neocloud e laboratori di frontiera. Un modello che accelera gli investimenti ma aumenta il rischio sistemico e rende i fondatori sempre più indispensabili.

Le azioni si pesano e non si contano, diceva Enrico Cuccia, carismatico capo di Mediobanca che dosava gli equilibri fra le diverse famiglie nei decenni del dopoguerra.

Oggi scopriamo che tutto si pesa e non si conta nelle big tech, a cominciare dai propri vertici.

Infatti, mentre le indagini documentavano che la sua amante, Alicia Huang, era effettivamente in costante collegamento con il ministero della sicurezza di Pechino, Jensen Huang, dopo essere stato ripudiato con ignominia dalla sua azienda, veniva reinsediato al vertice di Nvidia con una standing ovation virtuale di tutto il Nasdaq, il mercato tecnologico americano, che, scampato al rischio di un ennesimo scivolone, si è messo a volare, facendo lievitare i prezzi del 30%.

Il presidente Trump ha subito commentato che si tratta di una buona notizia per tutto il Paese, e i vertici di tutte le big tech hanno festeggiato tutti insieme lo scampato pericolo.

La monarchia assolutista delle Big Tech

Ma con questa esibizione di cinismo la grande azienda di microchip ad alto potenziale ha di colpo ridisegnato il volto del capitalismo globale. Siamo entrati nell’epoca della monarchia assolutista.

In un’azienda digitale non decidono gli azionisti, e tanto meno i clienti o i fornitori, ma i tutori dei brevetti.

Al centro della scena per la prima volta una figura inedita di Cagliostro tecnologico, di esoterico mago delle tecnologie che incarna il vero patrimonio dell’impresa: la capacità di adattare e connettere i brevetti alle domande del mercato.

Il fondatore come patrimonio dell’impresa

Infatti la stessa vicenda di reinsediamento, a furor di popolo, dopo una brutale cacciata, l’abbiamo vista qualche anno fa ad OpenAI, appena dopo il lancio di ChatGPT, con Sam Altman. E poi con lo stesso Elon Musk quando le sue acrobazie non erano condivise dai suoi soci. Non meno sarebbe impensabile un’Anthropic senza i fratelli Amodei.

Le imprese tecnologiche, nate attorno ad un brevetto, o comunque un’applicazione, sempre più sono ormai indissolubilmente legate ai propri fondatori che determinano la capacità dell’azienda di rimanere sulla cresta dell’onda sia per la competenza nel maneggiare gli algoritmi proprietari, e sia per un carisma che lega i clienti dell’azienda al leader.

Ma in queste ore ad Nvidia è andata in scena anche un’altra metamorfosi.

Il circular financing dell’intelligenza artificiale

Si è ratificato come motore del mercato tecnologico il cosiddetto Circular financing, ossia quel meccanismo incestuoso in cui fornitori e utilizzatori di una tecnologia o infrastruttura si finanziano reciprocamente, occultando ogni difficoltà del mercato.

Jensen Huang da oggi non è più soltanto il CEO di un’azienda di semiconduttori, per quanto grande e centrale nella filiera delle AI, è il banchiere centrale dell’intera economia dell’Intelligenza Artificiale.

Negli ultimi anni, sotto la sua guida, Nvidia ha smesso di limitarsi a vendere chip.

Ha costruito un ecosistema chiuso di finanziamento circolare in cui l’azienda di Santa Clara agisce contemporaneamente da fornitore di hardware, investitore di venture capital, cliente di capacità cloud e garante immobiliare per i data center.

Quando lo scandalo legato alle relazioni extraconiugali e ai legami con l’intelligence cinese ha costretto Huang alle dimissioni a metà novembre, il panico dei mercati non riguardava la capacità di Nvidia di progettare la prossima generazione di GPU. Il vero terrore di Wall Street era che, senza il suo architetto e garante politico — riammesso poi dal CdA solo dopo il via libera di sicurezza nazionale da parte dell’amministrazione statunitense — si inceppasse la gigantesca macchina del credito che tiene in piedi le valutazioni dei circa 20 principali gruppi dell’IA e delle infrastrutture.

Si delinea una sorta di mercato parallelo, dove un ristretto gruppo di imprese si scambia servizi, prodotti e i finanziamenti per pagarli.

Potremmo dire che ognuno paga il proprio partner per poterlo mettere in condizione di comprare i propri servizi. Una circolarità che sfiora la fraudolenza. Stiamo infatti parlando di poste e crediti che non risultano a bilancio per quello che sono, appunto sostegno alla propria attività e non investimenti di mercato.

Analizzando i flussi mappati dagli osservatori finanziari (tra cui le recenti inchieste di Bloomberg e del Wall Street Journal), emerge che oltre il 55% degli investimenti nel settore AI proviene ormai da altre aziende dello stesso ecosistema.

A livello aggregato, i grandi flussi incrociati tra produttori di chip, hyperscaler (Microsoft, Google, Amazon, Meta), operatori di neocloud (CoreWeave, Lambda, Nebius, Nscale) e laboratori di frontiera (OpenAI, Anthropic) muovono un volume stimato intorno ai 570 miliardi di dollari tra partecipazioni azionarie, garanzie sui leasing e contratti di fornitura vincolati — una cifra che supera il trilione di dollari se si includono gli impegni pluriennali su capacità energetica e data center.

Un sistema Ponzi al contrario

Potremmo dire che siamo dinanzi ad un sistema Ponzi al contrario.

Nella truffa tradizionale, come abbiamo visto, si gioca sulla capacità di irretire superficiali risparmiatori con l’illusione di guadagni facili per acquisirne l’investimento con cui pagare i premi ai precedenti clienti. Qui invece sembrerebbe che si giochi sulla circolarità dei capitali che passano di mano in mano e vengono contabilizzati più volte.

Un meccanismo che ha due inevitabili effetti:

1. L’accelerazione industriale: Senza la garanzia finanziaria di Nvidia e degli hyperscaler, laboratori come OpenAI o Anthropic (che non hanno ancora rating creditizi investment-grade e bruciano decine di miliardi per l’addestramento) non avrebbero mai potuto finanziare data center da gigawatt di potenza. Il sistema ha permesso di costruire in tre anni un’infrastruttura che altrimenti avrebbe richiesto un decennio.

2. Il rischio sistemico di contagio: Il lato oscuro è che diventa quasi impossibile distinguere quanta parte dei ricavi record di Nvidia e dei suoi partner derivi da una domanda reale e organica dei clienti finali, e quanta sia invece domanda auto-finanziata. Quando il fornitore finanzia il cliente affinché compri i suoi prodotti, e le valutazioni in Borsa di entrambi si basano sugli stessi flussi di cassa ricorrenti, il sistema diventa estremamente fragile.

Dalla combinazione fra questi due rischi si ricava l’indice di indispensabilità di Huang e dei suoi partner.

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