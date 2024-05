Lo stipendio di Jensen Huang, CEO di Nvidia? 34 milioni di dollari.

I numeri, contenuti nei risultati finanziari dell’azienda Q4 2024 pubblicati martedì, hanno evidenziato come il chief executive e co-fondatore abbia ricevuto un aumento del 60% nel suo stipendio nell’ultimo anno fiscale dell’azienda, poiché il prezzo delle azioni e i ricavi della società sono aumentati grazie alla domanda guidata dall’intelligenza artificiale.

L’azienda ha dichiarato che la compensazione di Huang è stata valutata a 34,2 milioni di dollari nell’anno fiscale terminato a gennaio, rispetto ai 21,4 milioni di dollari dell’anno precedente.

Le azioni assegnate a Huang sono state valutate circa 7 milioni di dollari in più rispetto all’anno fiscale 2023, e ha ricevuto un bonus in contanti di 4 milioni di dollari. Ha inoltre ricevuto 2,5 milioni di dollari per altre spese varie, tra cui auto, autisti e sicurezza per la sua residenza.

Compenso a parte, Huang detiene il 3,79% di NVIDIA e ha un patrimonio netto di 80,5 miliardi di dollari, il che lo pone al 17° posto della classifica dei più ricchi al mondo stilata da Bloomberg.

Il boom di Nvidia grazia i chip per l’AI

Le azioni di Nvidia sono aumentate di oltre tre volte nell’ultimo anno, e i ricavi della società sono aumentati grazie all’esplosione della domanda di chip per l’intelligenza artificiale. I bonus per i dirigenti sono legati a determinati indicatori finanziari, tra cui il fatturato e il margine operativo.

Nvidia è diventata una delle aziende più preziose al mondo, poiché i clienti continuano a cercare i suoi chip. Quei chip valgono decine di migliaia di dollari ciascuno e sono diventati rari a causa della crescente domanda, contribuendo ad aumentare il valore di Nvidia, date le sue quote di mercato predominanti.

Nel febbraio, Nvidia è diventata la terza azienda ad aver superato i 2 trilioni di dollari di valore di mercato. La sua valutazione di quasi 2,3 trilioni di dollari alla chiusura delle contrattazioni di martedì era seconda solo ad Apple e Microsoft.

I rapporti trimestrali sugli utili di Nvidia hanno costantemente superato le stime di Wall Street nell’ultimo anno, anche se i ricavi sono più che triplicati rispetto all’anno precedente. Nel quarto trimestre fiscale dell’azienda, i ricavi sono più che triplicati a 22,1 miliardi di dollari e il profitto è aumentato di oltre otto volte. Entrambi i dati hanno superato le aspettative degli analisti.

Aumento di stipendio anche per i dipendenti

Il successo travolgente di Nvidia sembra aver anche favorito la fortuna dei suoi dipendenti. Lo stipendio medio dei dipendenti dell’azienda è stato di 266.939 dollari nell’anno fiscale 2024, in aumento del 17% rispetto all’anno precedente. La compensazione per la direttrice finanziaria Colette Kress è aumentata del 22% a 13,3 milioni di dollari nell’ultimo anno fiscale.

Il compenso di Huang, pari a 34,2 milioni di dollari, è quasi doppio rispetto a quello dell’amministratore delegato di Intel Pat Gelsinger (16,8 milioni di dollari). Lisa Su di AMD ha ricevuto uno stipendio di 1,2 milioni di dollari e 21,85 milioni di dollari in azioni, per un totale di 30,35 milioni di dollari.