Il consiglio di amministrazione di Nvidia non starebbe valutando il ritorno di Jensen Huang nel ruolo di amministratore delegato, nonostante l’apertura arrivata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

È quanto riferisce il Financial Times, secondo cui il board del colosso statunitense dei semiconduttori intende proseguire la ricerca di un nuovo chief executive, valutando candidati sia interni sia esterni alla società.

Huang si è dimesso la scorsa settimana nel pieno della crisi scoppiata dopo la rivelazione di una relazione extraconiugale con Alice Huang, manager di una società con sede a Singapore e legami con la Cina. Secondo quanto riportato dalla stampa statunitense, funzionari dell’intelligence americana sospettano che la donna sia stata reclutata dall’intelligence cinese anche se ancora non hanno le prove.

La vicenda ha assunto rapidamente una dimensione che va ben oltre la vita privata del manager, sollevando interrogativi a Washington sulla sicurezza nazionale, sui rapporti tra Nvidia e alcune società asiatiche e soprattutto sull’efficacia dei controlli statunitensi sull’esportazione dei chip più avanzati.

Il board di Nvidia ha avviato un’indagine indipendente sulla condotta dell’ex amministratore delegato e, secondo le indiscrezioni, avrebbe già contattato il numero uno di Arm, Rene Haas, produttore britannico di chip controllato dalla giapponese Softbank che Nvidia aveva tentato di acquisire nel 202, nell’ambito della ricerca del successore.

Trump: “Il ritorno di Jensen non sarebbe una cattiva idea”

Il presidente americano Donald Trump ha detto che non avrebbe problemi a vedere Huang nuovamente alla guida di Nvidia, sottolineando il ruolo che il manager potrebbe avere nello sviluppo della prossima generazione di semiconduttori avanzati.

Trump ha anche ridimensionato le accuse relative ai presunti rapporti di Alice Huang con Pechino, sottolineando che non è stato provato che la donna fosse una spia e sostenendo che la relazione non avrebbe messo a rischio la sicurezza nazionale americana.

La posizione della Casa Bianca non sembra però aver modificato, almeno per ora, l’orientamento del consiglio di amministrazione di Nvidia. Il board, composto anche da diversi collaboratori e persone vicine da tempo a Huang, starebbe infatti continuando l’indagine indipendente e il processo di selezione di un nuovo amministratore delegato.

Il caso Megaspeed e lo scontro nell’amministrazione Trump

Lo scandalo ha riacceso contemporaneamente il dibattito sulla capacità degli Stati Uniti di impedire che i chip Nvidia più sofisticati raggiungano indirettamente aziende cinesi. Al centro delle tensioni c’è Megaspeed, società con sede a Singapore che avrebbe avuto rapporti con Nvidia e collegamenti con la Cina.

Il caso ha prodotto anche uno scontro interno all’amministrazione Trump. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha accusato il dipartimento del Commercio guidato da Howard Lutnick di non aver inserito tempestivamente Megaspeed nella Entity List statunitense, la lista delle società sottoposte alle maggiori restrizioni commerciali.

Bessent ha sostenuto che Tesoro, Dipartimento di Stato, Difesa e ufficio del rappresentante commerciale statunitense fossero favorevoli da mesi all’introduzione di restrizioni nei confronti della società, mentre la decisione formale spettava al Dipartimento del Commercio. Trump ha riconosciuto l’esistenza di posizioni differenti tra Bessent e Lutnick, ma ha escluso l’ipotesi di sostituire il segretario al Commercio. Secondo il presidente, il ritardo nell’adozione di misure contro Megaspeed sarebbe stato determinato anche dalla volontà di evitare una nuova escalation nei rapporti con Pechino.

Nuova stretta Usa sui chip AI

Nel frattempo Washington sta rafforzando i controlli sulle tecnologie destinate all’intelligenza artificiale. Il Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio ha annunciato nuove regole per impedire che soggetti stranieri possano accedere indirettamente alla capacità di calcolo basata su tecnologia americana aggirando le restrizioni all’esportazione.

Le aziende cinesi potrebbero infatti accedere ai chip statunitensi più avanzati senza importarli direttamente in Cina, utilizzando da remoto server e infrastrutture installate in altri Paesi asiatici. Per esportare semiconduttori avanzati verso data center situati a Singapore, Brasile, Thailandia, Malaysia e Indonesia sarà necessaria un’ulteriore licenza statunitense.

Secondo le autorità americane, questi mercati presentano un rischio superiore alla media di deviazione delle tecnologie verso destinatari sottoposti a restrizioni.

Il BIS ha spiegato che l’obiettivo è impedire che i limiti all’accesso alle tecnologie sensibili americane possano essere aggirati attraverso sistemi di remote computing e data center situati in Paesi terzi.

Il nodo non riguarda più soltanto l’esportazione fisica dei semiconduttori, ma anche l’accesso remoto alla capacità di calcolo, i data center situati in Paesi terzi e l’intera catena di intermediari attraverso cui le aziende cinesi possono utilizzare tecnologie sviluppate negli Stati Uniti. La crisi ai vertici di Nvidia si intreccia così direttamente con uno dei dossier più sensibili della competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina: impedire che i chip americani più avanzati, fondamentali per l’addestramento e l’esecuzione dei modelli di intelligenza artificiale, finiscano a disposizione di soggetti considerati strategicamente sensibili da Washington.

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