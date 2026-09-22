NVIDIA GeForce, debutta CONTROL Resonant con DLSS 4.5

(Adnkronos) – L’aggiornamento dei driver GeForce Game Ready introduce il supporto tecnico per diverse novità hardware e software nel settore dei videogiochi su PC, con particolare riferimento all’uscita di CONTROL Resonant programmata per il ventiquattro settembre. Il sequel sviluppato da Remedy Entertainment integra soluzioni di rendering avanzato come il path tracing e le tecnologie DLSS 4.5 Ray Reconstruction e Dynamic Multi Frame Generation, consentendo frequenze di fotogrammi fino a 320 FPS in risoluzione 4K sulle schede grafiche della serie RTX 5090.

L’aggiornamento dei driver estende il supporto e le ottimizzazioni ad altre uscite stagionali, tra cui la remaster gratuita di The Witcher 3: Wild Hunt, prevista per il ventinove settembre con un sistema di abilità e combattimento rielaborato unitamente all’integrazione del path tracing e della generazione di fotogrammi fino a sei volte superiore sull’hardware della serie RTX 50. Nel medesimo pacchetto rientra AION 2, il MMORPG di NC basato su Unreal Engine 5 in arrivo a fine settembre con supporto alla risoluzione Super Resolution, oltre a Gears of War: E-Day, prequel firmato da The Coalition in uscita a inizio ottobre che implementa l’illuminazione globale Lumen, le ombre MegaLights e il sistema RTX Mega Geometry 2.0 per il ray tracing di geometrie complesse Nanite.

Parallelamente alle uscite software, la divisione eSports NRG, impegnata nelle competizioni VCT Champs dal ventiquattro settembre, ha adottato sistemi equipaggiati con GPU GeForce RTX 5080 e tecnologia NVIDIA Reflex, una combinazione pensata per la riduzione della latenza di sistema sotto i tre millisecondi e l’ottenimento di oltre mille fotogrammi al secondo in formato 1080p sul titolo competitivo VALORANT.

Sul fronte degli strumenti dedicati agli sviluppatori, l’azienda ha aggiornato l’ecosistema di intelligenza artificiale NVIDIA ACE con il modello di riconoscimento vocale a bassa latenza Nemotron Speech 3.5 Streaming da seicento milioni di parametri e il modello di sintesi vocale Qwen3 TTS per la creazione di personaggi interattivi, integrando al contempo lo streaming di cluster continui nel nuovo SDK RTX Mega Geometry.

—

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz