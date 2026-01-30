Nvidia e DeepSeek sotto la lente di Washington per l’uso militare dell’AI

NVIDIA ha fornito un’ampia assistenza tecnica a DeepSeek, che ha aiutato l’azienda a sviluppare modelli successivamente utilizzati dall’esercito cinese. Secondo quanto riportato da Reuters, citando una lettera del rappresentante John Moolenaar, la collaborazione del produttore di chip statunitense ha permesso significativi guadagni di efficienza per l’azienda con sede a Pechino.

La Commissione Speciale della Camera sulla Cina ha rivelato che il personale di Nvidia ha assistito DeepSeek attraverso una “progettazione congiunta ottimizzata di algoritmi, framework e hardware”. Moolenaar ha osservato che questa partnership ha permesso a DeepSeek-V3 di richiedere “solo 2,788 milioni di ore GPU H800 per il suo addestramento completo”, una cifra notevolmente inferiore a quanto tipicamente richiedono gli sviluppatori statunitensi.

DeepSeek ha scosso i mercati globali lo scorso anno producendo modelli ad alte prestazioni con una potenza di calcolo significativamente inferiore rispetto ai concorrenti americani. Questa efficienza ha alimentato preoccupazioni a Washington che la Cina possa aggirare le restrizioni all’esportazione statunitensi per raggiungere la parità nell’IA.

I documenti ottenuti dalla commissione coprono le attività di Nvidia durante il 2024, un periodo in cui DeepSeek era considerata un’entità commerciale standard. “Nvidia ha trattato DeepSeek di conseguenza – come un legittimo partner commerciale meritevole di supporto tecnico standard”, ha scritto Moolenaar nella lettera.

Nvidia ha difeso le proprie azioni affermando che l’esercito cinese non si affida all’hardware americano per le sue operazioni principali. “Proprio come sarebbe insensato per l’esercito americano utilizzare tecnologia cinese, non ha senso che l’esercito cinese dipenda dalla tecnologia americana”, ha dichiarato l’azienda in una nota a Reuters.

