Le Api di Earth-2 aiutano esperti e studiosi ad individuare in anticipo situazioni di potenziale emergenza e criticità, mettendo le autorità locali in grado di emanare avvisi e allarmi meteo aggiornati in pochi secondi, invece che in ore, facendo la differenza in termini di vite umane salvate. Il caso di Taiwan.

Il gemello digitale e l’intelligenza artificiale per evitare i danni peggiori del meteo estremo: Earth-2 di Nvidia

L’estremizzazione del clima terrestre e conseguenti eventi meteorologici distruttivi hanno reso la vita di centinaia di milioni di esseri umani più precaria e pericolosa. Solo negli Stati Uniti ogni anno si stimano danni economici pari a 140 miliardi di dollari, di cui il 63% dovuti da perdite di vite umane, ma si tratta di danni sottostimati, secondo quanto riportato in un articolo pubblicato sulla rivista scientifica Nature Communications.

Secondo le stime pubblicate dal Dartmouth College di Hanover, nel New Hampshire, il fenomeno “El Nino” potrebbe costare al mondo, in termini di mancato PIL, qualcosa come 3,4 trilioni di dollari entro il 2028.

La tecnologia può offrire numerose soluzioni di contenimento dei fenomeni e soprattutto dei danni materiali e alle persone. Un esempio è l’impiego del gemello digitale, il digital twin, per simulare i cambiamenti del sistema climatico terrestre e i suoi effetti più gravi.

Nvidia ha annunciato le nuove Api cloud di Earth-2, il suo gemello digitale del pianeta Terra, che consentono a studiosi e appassionati di creare simulazioni di nuovi assetti climatici e dei fenomeni meteo più estremi connessi ad essi, impiegando intelligenza artificiale.

I dati sono la chiave

Ma a cosa sono utili queste soluzioni tecnologiche? Se si combinano tali scenari simulati con i dati a disposizione di imprese, industrie, istituzioni e centri di ricerca, le Api di Earth-2 aiutano gli studiosi ad individuare in anticipo situazioni di potenziale emergenza e criticità, mettendo le autorità locali in grado di emanare avvisi e allarmi aggiornati in pochi secondi, invece che ore, facendo la differenza in termini di vite umane salvate.

Le Api di Earth-2, secondo quanto spiegato in una nota diffusa da Nvidia, non solo impiegano soluzioni AI ma sono potenziate da un nuovo modello di intelligenza artificiale generativa proprietario chiamato “CorrDiff”, che genera immagini con una risoluzione 12,5 volte superiore rispetto agli attuali modelli numerici, ma che risultano anche 1.000 volte più veloci e 3.000 volte più efficiente dal punto di vista energetico.

L’impiego del gemello digitale e dell’AI di Nvidia a Taiwan

The Weather Company, l’amministrazione meteorologica centrale di Taiwan, è stata tra le prime ad adottare le nuove API cloud Earth-2 di Nvidia.

“Per contribuire ad affrontare in modo efficace le sfide attuali e future legate alle condizioni meteorologiche e al clima, è fondamentale ora più che mai incorporare dati meteorologici reali, affidabili e su scala globale nei gemelli digitali, per analizzare, pianificare e simulare meglio gli impatti del meteo”, ha affermato Sheri Bachstein, amministratore delegato di The Weather Company.

L’isola dal 2000 ad oggi è stata colpita da 136 tifoni. La tecnologia in questione sarà impiegata proprio per anticipare la minaccia meteo e soprattutto per proteggere la vita degli abitanti, effettuando evacuazioni tempestive sulla base degli aggiornamenti generati da Earth-2 e diffusi dal Centro nazionale di scienza e tecnologia per la riduzione dei disastri (Ncdr) di Taiwan.