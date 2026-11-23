Jensen Huang torna alla guida di Nvidia. Il consiglio di amministrazione del colosso dei chip ha deciso all’unanimità di reintegrarlo con effetto immediato nei ruoli di presidente, amministratore delegato e componente del board.

Una svolta netta rispetto alla posizione espressa appena pochi giorni fa, quando il consiglio aveva dichiarato di non avere intenzione di riportare Huang alla guida della società e aveva avviato la ricerca di un nuovo CEO.

Secondo Nvidia, la decisione è arrivata dopo una serie di incontri e confronti con Huang, al termine dei quali il board si è detto soddisfatto della sua “franchezza” e della sua capacità di continuare a guidare l’azienda. Nvidia ha fatto sapere che il consiglio ha ricevuto indicazioni “ai massimi livelli del governo degli Stati Uniti” e che, sulla base di questi elementi, ritiene che il ritorno di Huang non comporti rischi per la sicurezza nazionale.

Il board cambia idea dopo il caso intelligence

Huang si era dimesso il 12 novembre, mentre la società affrontava le conseguenze delle rivelazioni sui suoi rapporti personali e, soprattutto, delle notizie secondo cui sarebbe stato il bersaglio di un’operazione di intelligence straniera. Colette Kress, storica chief financial officer del gruppo, era stata nominata CEO ad interim.

Il board aveva contemporaneamente avviato un’indagine indipendente per verificare se la sicurezza nazionale americana o informazioni riservate di Nvidia potessero essere state compromesse.

Nvidia aveva comunque precisato fin dall’inizio di non avere elementi per ritenere che ciò fosse effettivamente accaduto. Il comitato composto esclusivamente da amministratori indipendenti continuerà infatti il proprio lavoro fino alla conclusione delle verifiche. Huang, ha precisato Nvidia, sostiene l’indagine e continuerà a collaborare.

Il commento di Trump: “Decisione giusta e appropriata”

Il presidente americano Trump ha definito “giusta e appropriata” la decisione del Consiglio di amministrazione di Nvidia. “Il Paese ha bisogno della guida di Jensen alla Nvidia per garantire il successo e la prosperità dell’azienda e dell’economia americana” ha scritto il capo della Casa Bianca su Truth, definendo Huang “un grande patriota e un tesoro nazionale”.

“Il Consiglio di amministrazione di Nvidia ha preso la decisione corretta e opportuna di riportare Jensen Huang alla carica di Ceo. Il Paese ha bisogno della leadership di Jensen in Nvidia per garantire il successo e la prosperità non solo dell’azienda, ma dell’intera economia americana” scrive Trump sul suo social. “Il governo degli Stati Uniti non ha alcun motivo di ritenere che il ritorno di Jensen in Nvidia rappresenti un rischio per la sicurezza nazionale. Il procuratore generale degli Stati Uniti ha confermato che il governo statunitense non dispone di prove che egli si sia reso protagonista di condotte illecite. A titolo personale, ho avuto modo di conoscere Jensen: è un grande patriota e un tesoro nazionale” aggiunge il tycoon.

“Parallelamente, Nvidia dovrebbe proseguire l’approfondita indagine interna sulla conformità dell’azienda ai controlli sulle esportazioni degli Stati Uniti, al fine di garantire l’adempimento dei propri obblighi legali e del dovere patriottico di tutelare la sicurezza nazionale statunitense. Congratulazioni a Jensen, al Consiglio di amministrazione di Nvidia, al popolo degli Stati Uniti e, in verità, al mondo intero! Grazie per l’attenzione dedicata a questa questione” conclude Trump.

Reintegro con effetto immediato

“Il board ritiene che Jensen sia la persona giusta per guidare Nvidia e che il suo ritorno sia nel miglior interesse degli azionisti, dei dipendenti, dei partner e dei clienti”, ha dichiarato Harvey C. Jones, presidente del consiglio di amministrazione.

Jones resterà alla guida del board, mentre Colette Kress tornerà a concentrarsi sul ruolo di chief financial officer.

Huang ha definito il ritorno “un onore” e ha parlato di una “rinnovata responsabilità” alla guida di quella che considera una delle società tecnologiche più importanti al mondo all’inizio di una nuova rivoluzione industriale. “Non vedo l’ora di tornare al lavoro”, ha dichiarato.

Nasce un comitato per sicurezza nazionale ed export control

Nvidia ha rafforzato in modo significativo la propria governance sulle questioni di sicurezza nazionale. Il consiglio ha creato un National Security and Export Control Committee composto esclusivamente da amministratori indipendenti, incaricato di supervisionare il rispetto delle regole commerciali e i rischi legati alla sicurezza nazionale.

Il comitato sarà affiancato da consulenti legali ed esperti specializzati in sicurezza nazionale. Nvidia ha inoltre annunciato la ricerca di un nuovo Chief Compliance Officer, che avrà il compito di coordinare le attività di compliance dell’intero gruppo e riferirà direttamente al comitato Nomination and Corporate Governance. La società continuerà infine a collaborare con le indagini e le richieste di informazioni delle autorità americane.

Un ritorno con condizioni molto diverse

Dal punto di vista manageriale, Nvidia torna nelle mani del fondatore che l’ha trasformata nella società simbolo della rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Dal punto di vista della governance, però, l’azienda esce dalla vicenda con controlli molto più stringenti su sicurezza nazionale, export dei semiconduttori e rapporti con il governo americano.

Nel frattempo il titolo dopo il crollo di questi giorni è schizzato al 30%. Saranno felici i trader, e forse anche Trump.

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