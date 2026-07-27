Nvidia, 250 miliardi a OpenAI per il mega data center in Ohio

Oggi apriamo la nostra dailyletter con l’annuncio del più gande data center del mondo.

Nvidia ha offerto 250 miliardi di dollari a Open AI per il maxi data center in Ohio. Il progetto sviluppato da SB Energy, controllata di SoftBank, potrebbe superare i 500 miliardi di dollari includendo i chip. Il campus richiederà 10 gigawatt di potenza e sarebbe il più grande data center mai annunciato.

In tema smart glasses, Apple sfida Meta sulla privacy: primi occhiali nel 2027. La vera sfida convincere gli utenti che un paio di occhiali dotati di telecamere e funzioni AI possa essere utilizzato senza trasformarsi in uno strumento di sorveglianza.

Infine, si inasprisce lo scontro fra Editori e Google: Reddit riconsidera l’accordo da 60 milioni. Politico e Reuters valutano il blocco all’AI mode.

Clicca qui per leggere tutte le news della dailyletter.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz