Nvidia, 250 miliardi a OpenAI per il mega data center in Ohio

Oggi apriamo la nostra dailyletter con l’annuncio del più gande data center del mondo.
Nvidia ha offerto 250 miliardi di dollari a Open AI per il maxi data center in Ohio. Il progetto sviluppato da SB Energy, controllata di SoftBank, potrebbe superare i 500 miliardi di dollari includendo i chip. Il campus richiederà 10 gigawatt di potenza e sarebbe il più grande data center mai annunciato.
In tema smart glasses, Apple sfida Meta sulla privacy: primi occhiali nel 2027. La vera sfida convincere gli utenti che un paio di occhiali dotati di telecamere e funzioni AI possa essere utilizzato senza trasformarsi in uno strumento di sorveglianza.
Infine, si inasprisce lo scontro fra Editori e Google: Reddit riconsidera l’accordo da 60 milioni. Politico e Reuters valutano il blocco all’AI mode.
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