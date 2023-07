Nuvoloso con piogge al Nord, sole e caldo sul resto d’Italia (video)

AL NORD

Al mattino tempo per lo più stabile ma con molta nuvolosità presente, locali piogge sui settori settentrionali tra Piemonte e Lombardia. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli soleggiati e locali addensamenti sui rilievi e al Nord-Ovest. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni cieli per lo più soleggiati e locali ed innocui addensamenti sui settori interni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli soleggiati ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

TEMPERATURE

Minime in diminuzione al Centro-Nord e sulla Sardegna, stabili o in lieve rialzo al Sud e sulla Sicilia. Massime in diminuzione, salvo una lieve crescita al Nord-Est e sulla Sicilia.