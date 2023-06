Nuvolosità irregolare, possibili piogge un po’ ovunque (video)

Italia immersa in una palude barica che determina nuvolosità diffusa e precipitazioni sparse, anche temporalesche.

AL NORD

Al mattino nuvolosità a tratti compatta, con piogge su Romagna e Triveneto, sereno sulle regioni di nord-ovest. Al pomeriggio attesa instabilità sui settori Alpini e Appenninici, asciutto altrove. In serata ancora qualche pioggia su Alpi e Prealpi, fin verso le ore notturne.

AL CENTRO

Nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutti i settori. Al pomeriggio instabilità in aumento, con temporali anche intensi tra Umbria, Marche e Abruzzo. In serata residue precipitazioni sui settori interni, sereno o poco nuvoloso altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli coperti con deboli piogge su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, variabile altrove. Al pomeriggio temporali tra Molise, Puglia, Campania e Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sui medesimi settori, tempo in progressivo miglioramento nella notte.

TEMPERATURE

Minime in lieve calo; massime in aumento al centro-nord, in lieve calo al sud.