A poco più di un mese dall’avviso per il rinnovo del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, sono state pubblicate le liste ufficiali dei candidati pervenute alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

L’attuale Collegio è in scadenza il 19 giugno prossimo.

Il Collegio del Garante è composto da quattro membri eletti dal Parlamento, due dalla Camera e due dal Senato, i quali rimangono in carica per un mandato di sette anni non rinnovabile.

I quattro avranno poi il compito di eleggere il Presidente del Collegio e in caso di pareggio sarà eletto il più anziano.



Di seguito i due elenchi dei candidati di Camera e Senato.

