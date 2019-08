Novità dall’Agenzia delle Entrate in fatto di invio di dati relativi alle vendite online effettuate su mercati virtuali tramite piattaforme digitali, portali e applicazioni. Tutti colori che effettuano tali vendite, in Italia e all’interno dell’Unione europea, sono tenuti a trasmettere alle Entrate, per ciascun trimestre, un’apposita comunicazione con i suddetti dati riguardanti i fornitori dei beni che abbiano effettuato “almeno una vendita nel trimestre di riferimento”.

Di seguito alcune tipologia di dati da inviare all’Agenzia: la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, e l’indirizzo di posta elettronica; il numero totale delle unità vendute in Italia; a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

Le prime comunicazioni dovranno essere eseguite entro il 31 ottobre 2019.

Il trattamento dei dati e la loro sicurezza sono garantiti dall’Agenzia stessa: