Al via corso formativo per contrastare il rischio di obsolescenza professionale dei titolari e lavoratori dei cinema e per trasferire competenze innovative alle attuali necessità del settore, stimolando nuove strategie di sviluppo in vista dell’auspicata riapertura, incentivando e motivando le risorse umane.

Parte oggi, 27 gennaio 2021, il primo corso di formazione per l’aggiornamento e lo sviluppo di nuove competenze degli Esercenti Cinematografici, realizzato col sostegno della Regione Lazio, in attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo Regione Lazio 2014-2020, attraverso la Sovvenzione Globale MOVIE UP 2020 affidata ad AssForSeo, con la finalità di rafforzare la filiera audiovisiva laziale ed in particolare, la capacità d’innovare e rendere più competitiva la gestione delle Sale Cinematografiche .

In un momento di gravissima crisi per i Cinema del Lazio e in Italia, costretti alla chiusura da Marzo 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, questo intervento formativo è fondamentale per contrastare il rischio di obsolescenza professionale dei titolari e lavoratori dei Cinema eper trasferire competenze adeguate alle attuali necessità del settore, stimolando nuove strategie di sviluppo in vista dell’auspicata riapertura, incentivando e motivando, allo stesso tempo, le risorse umane.

Andranno in aula, come prima Azione, i lavoratori di 11 Cinema aderenti all’ ANEC Lazio, con l’obiettivo di potenziare l’uso degli strumenti digitali e di sviluppare nuove competenze per sfruttare al meglio l’innovazione tecnologica all’utilizzo polifunzionale delle sale, anche attraverso nuove modalità di promozione delle attività con gli strumenti della digital communication.

In questo percorso formativo, che prevede anche una seconda Azione, saranno coinvolti direttamente altrettanti manager e gestori di Cinema, attraverso un programma complementare alla prima Azione, con l’obiettivo di fornire loro abilità e strumenti per sfruttare al meglio le nuove conoscenze e tecnologie, mettendoli in grado di soddisfare le richieste del mercato, analizzare i punti di forza della propria attività e acquisire nuovo pubblico attraverso un’adeguata attività di digital marketing.

Previsti, inoltre, momenti di confronto con seminari di approfondimento per affrontare il futuro del Cinema insieme a docenti ed esperti del settore, individuati tra le figure di spicco, sia dell’industria audiovisiva, che nell’ambito della comunicazione e del MKT digitale.

L’intervento, promosso da ANEC Lazio (Associazione Esercenti Cinema)punta ad essere un progetto pilota per altri progetti formativi rivolti a tutti i gestori delle Sale Cinematografiche, non solo del Lazio, al fine di accrescere le loro competenze professionali, potenziando così la competitività dei Cinema e la capacità di rispondere efficacemente, sia alle trasformazioni del mercato, che alle esigenze dello Spettatore.

Un’ azione strategica d’ incoraggiamento per i lavoratori e gli imprenditori dell’Esercizio Cinema, destinata a rinnovarsi per sostenere e rilanciare un settore strategico per lo sviluppo culturale e socio-economico del nostro Paese.

Per informazioni: Accademia Informatica – Agenzia Formativa accreditata per la Formazione Continua.