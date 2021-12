L’obiettivo è aprire un canale di comunicazione tra gestori dell’alta frequenza e gli installatori locali, per agevolare gli adeguamenti tecnologici resi necessari dal percorso di “refarming” delle frequenze ora in corso e destinato a completarsi in E-R entro la prima metà del mese di marzo 2022.

Con un partecipato webinar dedicato ad antennisti e installatori, Il Corecom, Lepida e la Regione Emilia Romagna, hanno annunciato la volontà di declinare la campagna di comunicazione nazionale sulla Nuova TV Digitale Terrestre, direttamente sul territorio regionale, coinvolgendo le associazioni di categoria e i principali gestori delle reti di trasmissione.

L’obiettivo del webinar di novembre era quello di aprire un canale di comunicazione tra gestori dell’alta frequenza e gli installatori locali, per agevolare gli adeguamenti tecnologici resi necessari dal percorso di “refarming” delle frequenze ora in corso e destinato a completarsi in E-R entro la prima metà del mese di marzo 2022.

Oltre 50 antennisti hanno dunque avuto modo di confrontarsi con i referenti tecnici di Rai Way ed EI Towers sui cambiamenti che interessano proprio in queste settimane i canali di trasmissione e le bande di frequenza.

Si va infatti verso la dismissione della banda VHF e una razionalizzazione dei MUX e dei canali che implicherà interventi diretti su antenne e centraline. Ma le novità e gli accorgimenti tecnici da conoscere sono molti e “in progress”.

Per questo motivo è stata sottolineata l’esigenza di aggiornare il tavolo quando saranno disponibili nuove informazioni utili, come per esempio l’elenco definitivo dei nuovi impianti realizzati da RaiWay nell’area appenninica per coprire le aree complesse.

Si segnalano alcuni strumenti utili per verifiche e segnalazioni a livello locale: Il catasto frequenze a cura dell’AGCOM (catastofrequenze.agcom.it/catasto/pubblico), il chatbot di supporto tecnico su raiway.it, i contatti di EI Towers con la mappa eitowers.it/mappa-siti/mappa-siti-nord, ricordando che CNA e Confartigianato restano i principali referenti per antennisti e installatori.