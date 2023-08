Non più la possibilità per le compagnie aeree di modificare le tariffe dei voli nazionali per le isole sulla base, per esempio, dell’utilizzo o meno di uno smartphone con sistema operativo iOS (iPhone) o Android. Oppure se la modifica del prezzo avviene durante un picco di domanda e conduce a una cifra di vendita del biglietto o dei servizi accessori del 200% superiore alla tariffa media del volo. E sempre in merito al prezzo dinamico delle tariffe aeree, in base al tempo della prenotazione, sarà vietato fissare le tariffe a seconda della profilazione web degli utenti, se questo comporta un pregiudizio.

Questa stretta sugli algoritmi che determinano i prezzi dei voli è una delle misure contenute nell’ultima bozza disponibile del decreto legge ‘Asset e investimenti’, che sarà oggi all’esame del Consiglio dei ministri.

Un decreto Omnibus di 34 articoli.

5G, anche l’innalzamento dei limiti nel decreto Omnibus

Nel decreto è previsto anche l’innalzamento dei limiti elettromagnetici, che in Italia sono i più bassi d’Europa, con questa motivazione, si legge nella bozza del testo all’articolo 7: “al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l’offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica”. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto, un Dpcm, su proposta Mimit e con concerto Mase, sentito il Comitato interministeriale previsto dalla legge quadro del 2001 e le competenti commissioni parlamentari, e previa intesa con le Regioni in Conferenza unificata, dovrà rivedere il limite oggi fissato a 6 volt/metro.

La misura è caldeggiata da anni dalla industry delle TLC per accelerare lo sviluppo del 5G in Italia. Ma l’iter sarà lungo e tortuoso e la modifica dovrà essere motivata scientificamente e andare di pari passo con misure per evitare un revival dell’accaparramento trasmissivo.

Comitato tecnico in “Chips Act”

Al ministero delle Imprese e del Made in Italy, prevede ancora il decreto, è istituito un Comitato tecnico permanente per la Microelettronica, composto da un rappresentante del Mimit stesso, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze e da uno del Ministero dell’università e della ricerca. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare al Ministro eventuali crisi di approvvigionamento.

Per l’attuazione della misura “è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro nel 2024 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028”.

Golden Power per utilizzo delle tecnologie critiche

Verrà esteso anche l’impiego del Golden Power da parte del Governo “quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti l’intelligenza artificiale, i macchinari per la produzione di semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare, e sono disposti a beneficio di imprese collocate fuori dall’Unione europea”.

Infine, il decreto punta ad aumentare fino al 20% le licenze taxi per i Comuni capoluogo di Regione, le città metropolitane e i Comuni sede di aeroporto internazionale attraverso un concorso internazionale che prevede obbligatoriamente l’uso di veicoli non inquinanti. I Comuni potranno rilasciare, in via sperimentale, a titolo gratuito o a titolo oneroso, licenze di taxi aggiuntive temporanee della durata non superiore a dodici mesi, prorogabili sino ad un periodo massimo di 24 mesi a favore di soggetti già titolari di licenze.

Ricordiamo che il governo ha promesso di affrontare il problema del servizio taxi “con una soluzione improntata all’efficienza e trasparenza nei confronti del cittadino, all’equità per i tassisti e al rispetto delle regole del mercato”.

Sulla questione si è mossa anche l’Antitrust, avviando verifiche. In base alle informazioni raccolte, l’Autorità valuterà eventuali iniziative a tutela del mercato e dei consumatori.

Nuova Strategia per la Banda ultralarga 2023-2026 anche in Cdm

C’è da dire che oggi in Consiglio dei ministri dovrebbe arrivare anche la nuova Strategia per la Banda Ultralarga 2023-2026, che tra le altre cose prevede delle misure anti accaparramento frequenziale. In questo modo l’intera questione dello spettro radio, dall’innalzamento dei limiti al controllo dell’uso efficiente della capacità trasmissiva, sarebbe affrontata in maniera coordinata e organica.

