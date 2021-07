Condividere foto ritoccate su social come Tik Tok e Instagram per gli influencer ora è illegale in Norvegia.

La Norvegia dichiara guerra al foto shop e a tutti i filtri per migliorare la propria immagine online. Una nuova legge approvata nel paese scandinavo dichiara illegale per influencer e pubblicitari pubblicare foto ritoccate online senza segnalarlo. Per i trasgressori previste sanzioni ma persino la detenzione.

La nuova legge è passata il mese scorso sotto forma di emendamento Marketing Act del 2009. Tocca ora al re decidere quando la norma entrerà in vigore.

Questa particolare mossa arriva tra le crescenti preoccupazioni di cattiva salute mentale causate da piattaforme di social media come Instagram e TikTok e potrebbe fungere da apripista per analoghe iniziative in altri paesi.

Emendamenti

Gli emendamenti fatti dal ministero norvegese affermano che ogni pubblicità che presenti alterazioni di qualunque tipo alla forma e al peso del corpo o al colore della pelle dovranno essere segnalate con delle etichette standard che saranno rese disponibili dal governo.

Questo provvedimento colpisce direttamente gli influencer e le celebrità che promuovono pubblicità a pagamento sui social. L’uso di filtri comprende anche l’ammissione che le immagini sono state alterate.

Social possono danneggiare la salute dei ragazzi

Molti coloro che hanno attaccato Facebook e Instagram per foraggiare l’ansia e la depressione con la diffusione di contenuti ritoccati online. Nel 2017, in Uk la Royal Society for Public Health ha riscontrato che Instagram rappresenta un danno per la salute dei ragazzi.

L’attuale regolazione ha suscitato l’interesse e il sostegno di molti all’iniziativa norvegese. Molti auspicano che il provvedimento venga allargato a tutti i social media online contenuto pubblicati senza censura.