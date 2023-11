Nuova fase di maltempo (video)

AL NORD

Al mattino molta nuvolosità in transito al settentrione con piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i 1800-2000 metri. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata insiste il maltempo con fenomeni anche a carattere temporalesco, specie su Liguria e al Nord-Est e quota neve in calo fin verso i 1100-1400 metri.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, salvo isolati fenomeni tra Toscana e Umbria. Asciutto ovunque il pomeriggio con cieli poco nuvolosi. In serata non sono attese variazioni di rilievo con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi. Piogge in arrivo nella notte sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata stabile al Sud e sulle Isole con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni e cieli sereni o poco nuvolosi. In serata non sono attese variazioni di rilievo. Peggiora nella notte sulla Sardegna con l’arrivo di piogge e temporali.

Temperature minime e massime in generale aumento su tutta l’Italia.