Numerose defezioni dal PAX East per paura del coronavirus

Il numero di operatori del settore videoludico che hanno cancellato la propria partecipazione al PAX East per timore del coronavirus si fa sempre più lunga.

Diversi dipendenti di CD Projekt RED, studio di sviluppo di Cyberpunk 2077 e The Witcher, non saranno infatti presenti come annunciato dalla community manager nordamericana Stephanie Bayer su Twitter.

In un tweet segnalato da GameSpot ma poi cancellato, Bayer ha confermato che il cambio di programma è dovuto alle preoccupazioni per la diffusione del COVID-19.

PUBG Crop ha invece annunciato l’annullamento di un evento per i fan in un bar di Boston, in concomitanza con il PAX East.

“Rimanderemo a un evento futuro quando il coronavirus sarà sotto controllo e i viaggi torneranno alla normalità”, ha detto un portavoce.

Il COVID-19 ha già portato all’annullamento di diversi eventi nelle ultime settimane, come il Mobile World Congress e il Taipei Games Show.

Oltre a CD Projekt Red e PUBG Corp, Sony, Square Enix, Capcom e altri hanno annullato o ridimensionato i propri piani per il PAX East. Il sindaco di Boston ha chiesto a Sony di tornare sulla propria decisione e messo in guardia sulla disinformazione sulla diffusione del coronavirus.

Anche la GDC 2020 ha già registrato alcune defezioni, nella fattispecie di Sony, Facebook, Kojima Productions ed Electronic Arts.