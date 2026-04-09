»
»
Nucleare, in Italia coprirebbe l’11% dell’energia

Nucleare, in Italia coprirebbe l’11% dell’energia

di |
Nucleare, in Italia coprirebbe l’11% dell’energia Dailyletter

Oggi apriamo con il data journalism sul tema del nucleare. Nella nostra rubrica “Truenumbers” è spiegato come il nucleare coprirebbe l’11 per cento della domanda elettrica nazionale stimata per il 2050. Troppo poco per alcuni, un contributo rilevante per altri. Parlano i numeri.
Sempre in tema energia, il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, di fronte alla commissione Affari monetari del Parlamento europeo, ha tracciato la via: “Al di là degli shock energetici immediati, una priorità fondamentale è l’elettrificazione dell’economia”. Vediamo la strategia della Commissione.
Intanto, dall’altra parte dell’Oceano, Sam Altman finisce in un’inchiesta sul New Yorker che ci restituisce tensioni interne, accuse di scarsa trasparenza e il lato più controverso del CEO di OpenAI. Ci possiamo fidare di lui?

Leggi tutte le notizie della nostra dailyletter

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

L'autore

Redazione Key4biz

Redazione Key4biz

Condividi: