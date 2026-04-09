Nucleare, in Italia coprirebbe l’11% dell’energia

Oggi apriamo con il data journalism sul tema del nucleare. Nella nostra rubrica “Truenumbers” è spiegato come il nucleare coprirebbe l’11 per cento della domanda elettrica nazionale stimata per il 2050. Troppo poco per alcuni, un contributo rilevante per altri. Parlano i numeri.

Sempre in tema energia, il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, di fronte alla commissione Affari monetari del Parlamento europeo, ha tracciato la via: “Al di là degli shock energetici immediati, una priorità fondamentale è l’elettrificazione dell’economia”. Vediamo la strategia della Commissione.

Intanto, dall’altra parte dell’Oceano, Sam Altman finisce in un’inchiesta sul New Yorker che ci restituisce tensioni interne, accuse di scarsa trasparenza e il lato più controverso del CEO di OpenAI. Ci possiamo fidare di lui?

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