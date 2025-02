Il ruolo del nucleare nella transizione energetica

Nel corso dell’audizione sul nucleare svoltasi presso le Commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera, il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi ha espresso forti perplessità sulle strategie energetiche del Governo. Una posizione netta e priva di ambiguità, quella di Parisi, che non lascia spazio a dubbi sul ruolo del nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione in atto.

Nucleare in Italia? Problemi irrisolti e poca convenienza

Pungente la critica all’idea di investire nel nucleare in un Paese con difficoltà gestionali ancora aperte, come il mancato sviluppo del deposito nazionale delle scorie:

“Sono anni che si parla di un sito di stoccaggio per le scorie nucleari, ma non solo non è stato realizzato, non si è nemmeno individuato dove farlo. Puntare sul nucleare in Italia non ha senso: il nostro Paese è molto più competitivo nel solare” ha dichiarato nel corso dell’indagine conoscitiva condotta in Parlamento […]

