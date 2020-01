NRF 2020, Neosperience presenta il Customer Empathy Maturity Model

Si chiama Customer Empathy Maturity Model, il modello creato da Neosperience, in grado di misurare il livello di Customer Empathy delle organizzazioni nei principali settori industriali.

Neosperience e l’empatia del cliente

Presentato oggi al NRF Big Show 2020, il maggiore evento internazionale del mondo retail in corso Washington DC, il Customer Empathy Maturity Model si basa sullo stesso corpus di ricerche svolte dalla società nella psicologia cognitiva, comportamentale e sociale, che analizzano i dati relativi alle interazioni dei clienti grazie all’intelligenza artificiale e al machine learning.

“Per le aziende di ogni settore, quella di relazionarsi in modo empatico con i clienti è una capacità fondamentale”, ha dichiarato Dario Melpignano, CEO di Neosperience. “Il management delle organizzazioni deve acquisirne una profonda consapevolezza, per promuoverla e svilupparla. Il risultato che abbiamo osservato, soprattutto nei settori della moda, del lusso, del retail e dei servizi finanziari, è un incremento a doppia cifra delle dinamiche di cross selling e up-selling, oltre a una maggiore fidelizzazione dei clienti. In pratica – ha concluso Melpignano, “ricavi e margini più elevati, e un migliore lifetime value“.

A cosa serve

Utile ad accompagnare le aziende che vogliono utilizzare la tecnologia con un approccio “human-centric”, il modello è abilitato dalla piattaforma Neosperience Cloud, validata da numerose organizzazioni a livello globale, e che ha ottenuto fra gli altri il riconoscimento da parte di Gartner – società leader nella ricerca e consulenza strategica – che ha scelto Neosperience quale unica realtà italiana tra i sei software vendor più innovativi al mondo.

“L’iniziativa è stata accolta oggi al NRF 2020 con grande interesse; diverse aziende hanno già individuato in questo percorso di auto-valutazione un’opportunità per accelerare la loro strategia di customer-centricity” ha aggiunto Carlo Malaguzzi, COO responsabile delle operations del Gruppo Neosperience negli Stati Uniti.

Lo strumento che alimenta il modello della Customer Empathy, accessibile online all’indirizzo empathymaturitymodel.com, è stato creato grazie a NeosVoc, soluzione dedicata alla Voice Of Customer.