NOW sempre più accessibile, con pubblicità e l’opzione Premium

Al via la nuova proposta commerciale che dà la possibilità di scegliere tra un’offerta con pubblicità e l’opzione Premium. L’app sbarca su Google TV ed è disponibile su ancora più dispositivi. Migliora l’esperienza di visione su Apple TV.

Più accessibile, più personalizzabile e con una user experience ancora più intuitiva. Ora NOW è tutto questo, grazie alla nuova offerta commerciale che rende possibile scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze, ma anche grazie ad alcune novità tecnologiche che migliorano la fruizione e permettono di accedere ai propri contenuti preferiti da ancora più dispositivi. Tutte novità che fanno parte di un’ampia roadmap di innovazioni, pensate per rendere NOW sempre più versatile, inclusiva e user-friendly.

Chi sceglie Premium, da oggi, potrà vedere i propri contenuti preferiti su due dispositivi in contemporanea – sia con il pass Cinema+Entertainment sia con il pass Sport – senza pubblicità sui contenuti on demand e con l’audio immersivo Dolby Digital 5.1. Chi invece vuole accedere ai contenuti cinematografici, sportivi e d’intrattenimento di NOW ad un prezzo ancora più vantaggioso, potrà scegliere la nuova offerta con pubblicità.

Grandi novità anche per gli utilizzatori di device Google TV: l’app di NOW è adesso disponibile sui TV con sistema operativo Android (OS 8.0 e oltre) e su Google Chromecast HD e 4K, scaricabile direttamente dal Google Play Store presente al loro interno. La lista di TV che utilizzano questo sistema operativo è ampia e comprende, tra le altre, Philips, Panasonic, TCL, Sharp, Hitachi, Toshiba.

Per chi utilizza l’app di NOW sui dispositivi Apple TV migliora l’experience grazie a nuove funzionalità, tra cui la ricerca vocale dei propri contenuti preferiti utilizzando Siri dal dispositivo mobile e un player video più veloce e intuitivo con l’autoplay.

Infine, per chi accede a NOW tramite il proprio PC, l’esperienza di visione è ora ancora più semplice grazie al nuovo player direttamente all’interno del browser, che rende più facile e veloce il caricamento dei contenuti live e on demand.