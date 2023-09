NOW più economica, arriva la pubblicità sui contenuti. I vantaggi￼￼

NOW, il servizio in streaming di Sky e uno dei player più rilevanti del panorama italiano, continua a crescere e aumenta i vantaggi per gli utenti.

Da oggi NOW, con tutto lo Sport di Sky in diretta e on demand, le Serie TV, gli Show imperdibili e il grande Cinema italiano e internazionale, è disponibile a un prezzo conveniente grazie all’offerta che prevede pubblicità sui contenuti on demand e la visione da un solo dispositivo.

Dal 28 settembre, questa nuova offerta si affianca all’esperienza Premium senza pubblicità sui contenuti on demand e che prevede la visione su due dispositivi in contemporanea, sia per il pass Cinema+Entertainment sia per il pass Sport, con l’aggiunta della novità dell’audio immersivo Dolby Digital 5.1.

Lorenzo Foglia, Senior Director di NOW: “Qualità e varietà a un prezzo più vantaggioso”

«Questa nuova offerta ci permette di rendere i nostri contenuti ancora più accessibili e di rispondere meglio alle diverse esigenze dei nostri abbonati», commenta Lorenzo Foglia, Senior Director di NOW. «Grazie all’inserimento della pubblicità sui contenuti on demand offriremo la qualità e la varietà di NOW a un prezzo più vantaggioso. E con Premium, i nostri abbonati potranno vivere una esperienza ancora migliore con la visione su due dispositivi in contemporanea e un audio davvero potente. Tutto questo avviene nel periodo più importante dell’anno con la ripartenza della stagione sportiva e il ritorno dei nostri show più attesi».

La nuova offerta con pubblicità con tutte le Serie TV e gli Show di Sky in diretta e on demand costerà 8,99 euro al mese senza vincoli di permanenza, e prevede la visione da un dispositivo alla volta. Sarà possibile sottoscrivere la stessa offerta a 6,99 euro al mese con il piano annuale.

I nuovi clienti NOW potranno inoltre scegliere la combinazione che include, oltre alle serie TV e gli show di Sky, anche il grande cinema, a un prezzo di 11,99 euro/mese o a 14,99 euro/mese aggiungendo tutti i vantaggi offerti da Premium.

Gli appassionati di sport potranno godersi tutto lo sport di Sky in diretta – inclusa la UEFA Champions League con 121 partite su 137, il calcio europeo, 3 partite su 10 a giornata di Serie A TIM, tutta la Serie BKT e la Serie C NOW- con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione – oltre a tutte le gare di F1 e MotoGP, il grande Tennis, i mondiali di rugby, la Ryder Cup di golf e molto altro – a 14,99 euro/mese. Chi vuole fruire di tutti gli eventi sportivi live su due dispositivi in contemporanea e con l’audio Dolby Digital 5.1, potrà acquistare il Pass Sport Premium a 19,99 euro/mese.

Saranno presenti anche altre offerte vantaggiose su tutti i Pass per chi sceglierà di abbonarsi con una permanenza minima di 12 mesi.

Chi è già cliente NOW non subirà variazioni sul suo prezzo totale mensile. Inoltre, gli abbonati al Pass Cinema+Entertainment (anche in bundle con il Pass Sport) potranno beneficiare senza costi aggiuntivi di tutti i vantaggi di Premium, mentre chi ha attivo solo il Pass Sport potrà scegliere di aderire a Premium dal 28 settembre.

Le grandi novità introdotte da NOW sono raccontate in una nuova campagna di comunicazione, ideata dalla Sky Creative Agency. La pianificazione media parte oggi e sarà on air su TV e canali digital, anche con formati impattanti e innovativi.

Lo spot

Lo spot di 30”, con il suo tono di voce fresco e irriverente, continua il racconto “Questo è NOW” attraverso l’ampia programmazione di NOW con tanti testimonial d’eccezione come Salvatore Esposito, volto del cinema italiano e di serie TV di successo internazionale come “Gomorra”. Francesca Michielin, per il secondo anno alla conduzione di X Factor, farà gli onori di casa per il mondo degli Show, mentre a raccontare lo Sport saranno icampioni delle squadre italiane impegnate nella UEFA Champions League.

