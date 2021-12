È arrivato And Just Like That…, un nuovo capitolo di Sex and the City e NOW ha deciso di celebrarlo in grande stile ricreando, nel centro di Milano, una cabina armadio ispirata ad una delle location più amate della rivoluzionaria serie TV.

Attraversando la camera da letto si entra nel guardaroba dove si avrà il privilegio di scegliere e indossare accessori ispirati ai personaggi della nuova serie tv, da Carrie a Miranda, passando per Charlotte fino ad arrivare a Stanford, Big e tanti altri.

La moda e gli outfit rispecchiano lo stile e il carattere di ogni personaggio e sono, insieme all’amicizia, il fil rouge di tutti gli episodi della serie e anche i temi centrali di questo evento glamour.

All’interno della cabina armadio la stylist Rebecca Baglini ricrea diversi look ispirati a And Just Like That…per far vivere agli appassionati un momento di divertimento e condivisione in compagnia di un amico: l’amicizia e la passione per la moda sono infatti una combinazione di successo capace di attraversare ogni epoca e coinvolgere ogni generazione.

Rebecca Baglini – celebrity stylist e fashion editor – ha dichiarato: “Quando mi hanno coinvolta per la realizzazione di questo progetto fin da subito ne sono stata entusiasta. La serie descrive situazioni o stati d’animo attraverso la moda, spessissimo decontestualizzata con abiti da sera al mattino e top di jersey la sera.

La serie iconica di fine anni ‘90 aveva uno stile che sta prepotentemente tornando sulle passerelle in questo periodo, ma ora lascia spazio a quello nuovo di And Just Like That… dove le nostre protagoniste sono più mature.

Con il mio team abbiamo ripercorso i look storici avviando una vera e proprio ricerca del costume che arriva fino ai giorni nostri. In questa nuova stagione i look indossati sono, e saranno, la rappresentazione dell’essenza della moda, ed è forse questa la chiave del successo della serie.”

La location sarà allestita dal 16 al 18 dicembre in via Borgonuovo 1 a Milano. Passeranno a visitare il set alcune celebrities del mondo dello spettacolo e dello sport per svelare in anteprima attraverso i social, la cabina armadio e raccontare alcuni aneddoti della loro vita legati all’amicizia.

Sabato 18 le porte si apriranno al pubblico (dalle 10.00 alle 19.00) dando la possibilità agli amanti della serie di entrare nel guardaroba e provare accessori, scattare foto e registrare stories in un contesto unico e instagrammabile.

Dopo aver ritirato un piccolo omaggio ispirato alla serie, ad aspettare gli ospiti ci sarà un taxi giallo arrivato direttamente da New York, lo stesso che Carrie avrebbe fermato al volo su un paio di scarpe col tacco 12!

Tutta l’esperienza sarà raccontata attraverso i canali social su @nowtvit con #AndJustLikeThat.

Gli episodi di And Just Like That… sono disponibili on demand su Sky Serie e in streaming su NOW in lingua originale in contemporanea con gli USA. La versione in italiano partirà dal 18 dicembre sempre su Sky Serie e in streaming su NOW. Tutte le stagioni precedenti sono disponibili nel catalogo NOW.

La campagna di comunicazione è stata curata da M&C Saatchi e il piano media si sviluppa su TV, video digital e social.

Il gruppo di amiche più famoso della storia è tornato a “sfilare” per le vie di New York per raccontare la vita e l’amicizia a cinquant’anni, vent’anni dopo il debutto.

