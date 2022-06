La giornata dal nostro punto di vista.

Notifica PA, piattaforma al via a luglio Secondo l’Agenzia delle Entrate risparmi di almeno 50 milioni all’anno per le spese di notifica digitali e 55 milioni di contenziosi. Accesso con Spid e CIE.

Nel piano ‘Italia 5G’, assegnato a TIM il bando di gara per i rilegamenti in fibra ottica di siti radiomobili.

Crisi in Open Fiber? Una grana in più per CDP, che gestisce il risparmio postale degli italiani.