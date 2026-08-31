Nori A3, il robot domestico da 1.688 dollari che raccoglie dati per addestrare il software

La startup di San Francisco Nori Robotics punta a ridurre drasticamente il prezzo della robotica bimanuale. A3 può essere addestrato per prendere oggetti dal frigorifero, caricare piatti o piegare vestiti, ma per ora resta soprattutto una piattaforma destinata a sviluppatori ed early adopter.

Un robot mobile con due bracci al prezzo di un computer di fascia alta. Nori Robotics ha aperto gli ordini per A3, una piattaforma robotica proposta a 1.688 dollari e assemblata a San Francisco, con le prime consegne previste per l’autunno.

Come racconta RuntimeWire, la startup fondata quest’anno da Antonio Sitong Li e inserita nel batch Summer 2026 di Y Combinator punta a rendere più accessibili sistemi robotici che fino a pochi anni fa richiedevano investimenti da decine o centinaia di migliaia di dollari.

Due bracci, quattro telecamere e lidar

A3 utilizza una base su ruote anziché gambe e dispone di due bracci con una capacità dichiarata di 1,5 chilogrammi ciascuno. La dotazione comprende quattro telecamere da 720p, un sensore lidar con una portata fino a 12 metri, microfono e altoparlante. L’autonomia dichiarata è compresa tra sei e otto ore.

Nori indica inoltre 19 gradi di libertà e una capacità di sollevamento lineare di 55 chilogrammi, anche se per le normali attività domestiche il dato più rilevante resta il carico sostenibile dai singoli bracci. Il controllo passa dall’applicazione Nori Lab, utilizzabile da un computer portatile per gestire il robot, addestrarlo e insegnargli nuove attività.

Open source per abbassare i costi

Nei materiali dimostrativi Nori mostra A3 mentre prende oggetti dal frigorifero, carica piatti, piega vestiti e versa ingredienti. Ma il prodotto non va ancora considerato un elettrodomestico capace di svolgere automaticamente una serie definita di lavori domestici.

La piattaforma Nori Lab deriva da un’interfaccia costruita intorno al progetto LeRobot di Hugging Face, mentre un altro repository della società utilizza come base il design open source XLeRobot.

Nori combina quindi hardware proprio, software di controllo e tecnologie open source invece di sviluppare ogni componente da zero. È anche così che la società punta a mantenere il prezzo molto più basso rispetto ad altri robot disponibili sul mercato.

Un robot a 1.688 dollari, ma parte del lavoro passa all’utente

Unitree propone il G1 a 13.500 dollari, 1X offre l’accesso anticipato al robot domestico NEO per 20.000 dollari e Weave Robotics vende Isaac 1 a 7.999 dollari.

Ma si tratta di prodotti differenti per hardware, autonomia e servizi. Nori riduce il costo iniziale anche perché trasferisce agli utenti una parte del lavoro di sviluppo e addestramento che, in altri sistemi, viene fornito direttamente dal produttore. Il vero test sarà quindi capire quanto le attività mostrate nei video possano diventare affidabili e ripetibili nelle case reali.

I robot serviranno anche ad addestrare altri robot

Il prezzo aggressivo risponde anche a una strategia sui dati. Nori vuole distribuire il maggior numero possibile di robot per raccogliere dimostrazioni effettuate in ambienti reali: stanze differenti, oggetti diversi e modalità diverse con cui gli utenti insegnano ad A3 a svolgere un’attività.

Questi dati potranno essere utilizzati per sviluppare politiche robotiche sempre più generaliste e migliorare le successive generazioni del software.

Secondo il profilo Y Combinator citato da RuntimeWire, nelle prime sei settimane la società avrebbe già registrato oltre 350.000 dollari di vendite, anche se al momento della rilevazione risultava un solo robot effettivamente consegnato.

La sfida per Nori sarà ora passare dalle prenotazioni alla produzione su scala maggiore. A 1.688 dollari, A3 porta il prezzo di un robot mobile a due bracci molto più vicino all’elettronica di consumo. Ma affidabilità, assistenza e capacità di mantenere le promesse sulle consegne diranno se quella riduzione di prezzo potrà trasformarsi anche in un vero mercato consumer.

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