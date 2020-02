Il Servizio europeo per l'azione esterna non si fida né di WhatsApp, Facebook e Telegram né di Signal e sta sviluppando un’app proprietaria per garantire la sicurezza delle comunicazioni dei dipendenti classificate ‘top secret’ e ‘secret’.

L’Ue sta compiendo passi avanti per rendere le comunicazioni digitali del suo staff più sicure, ma con soluzioni diverse. La Commissione europea ha raccomandato al suo staff di iniziare a utilizzare Signal, l’app di messaggistica crittografata end-to-end, che però, non convince il Servizio europeo per l’azione esterna. Così il servizio dell’Unione europea responsabile per gli affari esteri dell’Ue (European External Action Service – EEAS), che ha delegazioni in Paesi di tutto il mondo, ha recentemente implementato un’app proprietaria di messaggistica per garantire la sicurezza delle comunicazioni del personale classificate ‘top secret’ e ‘secret’.

“EEAS non ha indicato al proprio personale di utilizzare Signal, perché sta implementando una sicura soluzione di messaggistica istantanea e l’indicazione è quella di utilizzare quest’app per scambiare informazioni sensibili e classificate ‘top secret’ e ‘secret’ all’interno dell’istituzione e tra i dipendenti”, ha detto a Netzpolitik la portavoce Virginie Battu-Henriksson.

Si lavora all’app da settembre 2019

Il servizio dell’Unione europea responsabile per gli affari esteri dell’Ue non ha fornito dettagli sulla nuova soluzione di messaggistica. “Non forniremo informazioni sulle funzionalità di sicurezza dell’app”, ha aggiunto la portavoce Battu-Henriksson, che ha, però, rivelato che il suo sviluppo è in corsa “da settembre 2019″.

Bocciati WhatsApp e Messenger di Facebook

Anche senza conoscere i dettagli dell’app che sta sviluppando il servizio dell’Unione europea responsabile per gli affari esteri dell’Ue, si nota un trend: la volontà e l’impegno da parte di alcune Istituzioni dell’Unione europea di aumentare la sicurezza delle comunicazioni digitali dello staff attraverso app di messaggistica crittografata end-to-end, come Signal o addirittura con un’applicazione realizzata in modo autonomo. Una sonora bocciatura, quindi, a WhatsApp e Messenger di Facebook.