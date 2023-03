Nei prossimi mesi 610 incarichi da rinnovare in 105 società del MEF con un fatturato complessivo di 189,9 miliardi di euro, utili per 10,6 miliardi e 288.146 dipendenti.

142 Organi sociali, di cui 94 Consigli d’amministrazione e 48 Collegi sindacali, in 105 Società del Ministero Economia Finanze, sono scaduti e andranno al rinnovo con le Assemblee di Bilancio previste nei prossimi mesi; sono attualmente composti da 610 persone, di cui 403 Consiglieri e 207 Sindaci. E’ quanto emerge dalla Sesta edizione dell’analisi del Centro Studi CoMar sul governo di tutte le Partecipate dello Stato, censite singolarmente, da documenti ufficiali.

Scarica il Report di CoMar

Molti mandati triennali a conclusione

Quest’anno è particolarmente significativo, perché vanno a conclusione i mandati triennali (2020-2022) di molte Società tra le maggiori in assoluto: Banca MPS, Consip, Enav, Enel, Eni, IPZS, Leonardo, Poste Italiane, Terna; ma anche ITA-Italia Trasporto Aereo, alcune controllate Rai; o, nel settore energia, per GSE e Sogin; e nomine sono previste anche in Cinecittà, Consap, Sogesid, Sport e Salute.

Soltanto Enel e Eni fatturano da sole 160,6 miliardi

CoMar ha calcolato, sugli ultimi Bilanci, che le Società per cui è previsto il rinnovo nel 2023 esprimono un fatturato di 189,9 miliardi di euro (160,6 solo considerando Enel ed Eni), utili per 10,6 miliardi, con 288.146 dipendenti (187.702 solo tra Poste Italiane ed Enel).

Più in dettaglio, delle 610 persone totali in scadenza, 147 siedono in 19 Società controllate direttamente dal MEF (96 Consiglieri e 51 Sindaci), mentre 463 sono in 86 controllate indirette (307 Consiglieri e 156 Sindaci), attraverso le sue diverse Capogruppo.

Equilibrio di genere, donne cercasi

Tra i criteri che si dovranno seguire per le nomine vi è quello dell’equilibrio di genere. Attualmente, sui 610 componenti degli Organi sociali uscenti nei prossimi mesi, le donne sono 232, pari al 38% complessivo; erano sempre il 38% nelle Società andate al rinnovo nel 2022, ma il 31,3% in quelle del 2021 e meno del 28% in tutti gli anni precedenti. Percentualmente, le donne sono maggiormente presenti nelle Società controllate direttamente dal MEF (63 donne Amministratrici su 147 Amministratori totali – 42,8%) rispetto alle indirette (169 Amministratrici su 463 Amministratori totali – 36,5%); così come sono percentualmente di più nei Collegi sindacali (84 donne Sindaco su 207 Sindaci totali – 40,5%) rispetto ai CdA (148 donne Consigliere su 403 Consiglieri totali – 36,7%).

La procedura

Riguardo alla tempistica, le Assemblee ordinarie delle Società si devono tenere entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Le liste con i nominativi sono depositate dagli Azionisti entro il 25° giorno precedente la data dell’Assemblea; e queste sono a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima della data dell’Assemblea.

Il ruolo delle partecipazioni del MEF nell’economia italiana

Al 1° gennaio 2023, dal Rapporto CoMar, emergono 55 Società controllate dal MEF, direttamente (35) o, indirettamente, con la Cassa Depositi e Prestiti, operanti nell’industria, nei servizi, nella finanza.

Da questo calcolo, CoMar non ha considerato le 2 Subholding CDP Reti e CDP Equity (al 31 dicembre 2022 si è perfezionata la fusione per incorporazione di CDP Industria in CDP Equity), né le ulteriori 13 Società dove CDP non va oltre un controllo congiunto o un potere d’influenza, pur notevole (Enciclopedia Treccani, Rocco Forte Hotels, Telecom Italia, Webuild, ecc.).

Per approfondire il report CoMar sulle nomine pubbliche

Scarica il Report di CoMar