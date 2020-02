Confermate in mattinata le voci di slittamento del voto per le nomine dei nuovi collegi di Agcom e Garante Privacy, previste per oggi alla Camera e al Senato dalle 18,00. Dopo l’ennesimo rinvio quando il Parlamento eleggerà i componenti delle due Autorità?

“Giovedì 27 febbraio è prevista la votazione per il rinnovo dell’Agcom e del Garante della privacy, previa intesa con il Senato”, ha dichiatato Roberto Fico, presidente della Camera. Si vedrà.

Ci sarà una nuova proroga?

Non è escluso a priori che si arrivi ad una nuova proroga delle Authority, sempre che il Governo regga, visto che si fanno sempre più diffuse le voci di un possibile Governo tecnico, che accompagni il Paese a nuove elezioni che si potranno tenere non prima di settembre a causa del referendum sul taglio dei parlamentari, in programma il 29 marzo.

Sul voto mancato di questa sera per il rinnovo delle Authority pesano in primo luogo le fibrillazioni all’interno della maggioranza fra Italia Viva e il Pd. Ma a far tardare le nomine ci sarebbero anche i problemi sulla nomina in capo all’opposizione, ovvero alla Privacy. Se il nome più gettonato sembrava essere quello di Ignazio La Russa, ora, stando ai rumors, Fdi avrebbe avanzare un’altra proposta.