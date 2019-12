Il riconoscimento è conferito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a concittadini distintisi in modo significativo per il loro impegno professionale e sociale e resisi particolarmente benemeriti nei confronti della Repubblica.

Lunedì 16 dicembre presso il Teatro A. Rendano di Cosenza S.E. il Prefetto Dott.ssa Paola Galeone ha consegnato le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a concittadini distintisi in modo significativo per il loro impegno professionale e sociale e resisi particolarmente benemeriti nei confronti della Repubblica. Tra gli insigniti anche Mauro Nicastri, dell’Agenzia per l’Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e presidente Aidr.

“Esprimo da parte di tutta l’Aidr le più vive felicitazioni per la prestigiosa onorificenza al merito della Repubblica Italiana per la quale è stato insignito Mauro Nicastri. Un riconoscimento che arriva per il suo forte impegno e per le significative esperienze maturate nell’ambito della trasformazione digitale del Paese”, ha dichiarato Arturo Siniscalchi, direttore FormezPA e vice presidente Aidr.

Mauro Rosario Nicastri è nato 47 anni fa a Falerna (CZ). Ha maturato significative esperienze nella c.d. Società dell’Informazione e nella pubblica amministrazione.

Una frazione importante del proprio iter professionale gli ha consentito di svolgere ruoli di primo piano in organismi pubblico/privato e successivamente nella pubblica amministrazione.

Responsabile dell’Ufficio competenze digitali dell’Agenzia per l’Italia Digitale e Consigliere per la Trasformazione Digitale della Pubblica Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; è stato, dal 2001 al 2009, IT Manager del Consorzio Asmez (www.asmez.it), che associa oltre 2700 Enti in tutta Italia, per la gestione ed il coordinamento dei progetti nell’ambito dei fondi regionali, nazionali ed europei degli enti aderenti accompagnando i comuni a partecipare da protagonisti alla realizzazione della prima e seconda fase del Piano Nazionale di e-Government. Ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’area amministrazione, controllo di gestione, programmazione e pianificazione, trasparenza e prevenzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha preso parte, tra l’altro, alla stesura dei piani nazionali per la “Banda Ultra Larga”, per la “Crescita Digitale” e il “Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione” che definiscono gli obiettivi di crescita indicati dell’Unione Europea per favorire l’innovazione, il progresso e la crescita economica facendo leva sul potenziale delle tecnologie ICT e facilitare lo sviluppo del mercato unico digitale.

Dal 2010 al 2011 è stato funzionario del Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

Dal 2016 è presidente di Italian Digital Revolution – AIDR (www.aidr.it), associazione senza fini di lucro nata con lo scopo di stimolare e veicolare riflessioni di esperti sia nel settore pubblico, sia nel settore privato per sensibilizzare cittadini e imprese ad utilizzare il digitale come leva di trasformazione economica e sociale. L’Associazione si avvale dell’esperienza di imprenditori, università, associazioni, fondazioni, organi di stampa, liberi professionisti, docenti e ricercatori universitari, avvocati, medici, funzionari pubblici, etc…e cultori del settore delle tecnologie digitali. Le diverse competenze interne gli consentono di svolgere un ruolo di primo piano nel promuovere gli effetti della trasformazione digitale.

Autore di numerosi articoli in tema di e-government e innovazione, insegna in diverse università nell’ambito dei programmi dall’Agenda Digitale Europea, dell’Agenda Digitale Italiana e del Codice dell’Amministrazione Digitale.