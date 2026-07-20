Cavalcare l’onda lunga dell’AI applicata alle reti di telecomunicazioni, un business in crescita e una nuova occasione da non perdere per i produttori di attrezzatore di rete. Questo il senso dell’annuncio odierno di Nokia, che ha lanciato la prima piattaforma commerciale AI-RAN del settore, segnando uno dei cambiamenti più significativi nell’architettura delle reti radio degli ultimi decenni. Basata sul software AI-native anyRAN di Nokia e sulla piattaforma NVIDIA Aerial AI-RAN, consentirà di ottenere entro il 2028 un aumento dell’efficienza dello spettro di oltre il 100%, raddoppiando la capacità delle risorse di spettro esistenti.

“Con l’intelligenza artificiale destinata a diventare il principale workload nelle reti mobili, gli operatori di telecomunicazioni hanno bisogno di maggiore capacità, di un modello economico più efficiente e di una più rapida innovazione, senza dover dipendere dai tradizionali cicli di aggiornamento dell’hardware. La piattaforma AI-RAN di Nokia consente agli operatori di sfruttare in modo significativo una maggiore capacità in uplink e downlink utilizzando lo spettro e l’infrastruttura radio già disponibili, offrendo un percorso concreto verso reti AI-native, migliorando al contempo l’efficienza economica della rete e accelerando l’innovazione grazie a un’evoluzione guidata dal software”, si legge nella nota della casa finlandese.

AI fisica applicata alle reti per ottimizzare l’uso dello spettro

Justin Hotard, Presidente e CEO di Nokia, ha ditto: “L’AI-RAN rappresenta la più importante innovazione nel campo delle reti radio degli ultimi decenni. Rende la rete intelligente, estende l’intelligenza artificiale al mondo fisico e consente agli operatori di telecomunicazioni di valorizzare al massimo l’infrastruttura esistente, offrendo anche un percorso di aggiornamento software verso il 6G. Il software anyRAN di Nokia, basato sulla piattaforma NVIDIA Aerial AI-RAN, permette di ottenere prestazioni superiori dallo spettro già a disposizione degli operatori e può essere implementato con le radio Nokia esistenti o con unità radio conformi agli standard O-RAN. Per gli operatori questo significa prestazioni migliori, un maggiore ritorno sugli investimenti e una più rapida introduzione di nuovi servizi“.

Piattaforma AI-RAN di Nokia sposa il calcolo accelerato di NVIDIA

Basata sull’architettura di rete AI-native di Nokia e sul calcolo accelerato di NVIDIA, la piattaforma AI-RAN di Nokia offre un cambiamento radicale nelle prestazioni e nell’economia della rete. La piattaforma AI-RAN ha già mostrato un aumento di efficienza spettrale superiore al 20% grazie a innovazioni radio guidate dall’IA. L’azienda è sulla buona strada per ottenere guadagni spettrali del 50% entro il 2027 e oltre il 100% entro il 2028, aiutando i fornitori di telecomunicazioni a trasportare significativamente più traffico in celle dense, riducendo al contempo il costo per bit e migliorando l’esperienza del cliente.

“Le telecomunicazioni stanno entrando nell’era dell’IA — la rete di accesso radio è la prossima infrastruttura di IA. Insieme a Nokia, stiamo portando NVIDIA CUDA e AI nella banda base, trasformando RAN in un computer AI su scala planetaria. Questo rappresenta un cambiamento generazionale per gli operatori — sbloccando maggiore capacità ed efficienza dallo spettro odierno, creando al contempo le basi per nuovi servizi di IA e l’era 6G”, ha detto Jensen Huang, fondatore e CEO diNVIDIA.

Attraverso un nuovo modello di abbonamento software, i fornitori di telecomunicazioni possono beneficiare dell’innovazione dell’IA, di nuove funzionalità e di miglioramenti delle prestazioni senza dover dipendere dai cicli di aggiornamento hardware. Le soluzioni AI-RAN di Nokia entreranno in fase di implementazione pilota alla fine di quest’anno e saranno disponibili commercialmente nel 2027, con una roadmap che sfrutta le piattaforme programmabili di vendor silicon di NVIDIA.

“Il lancio di AI-RAN di Nokia rappresenta un passo importante per portare l’AI-RAN dalla visione del settore alla realtà commerciale. L’aggiunta del nuovo nodo AI-RAN insieme all’unità plug-in AirScale e alle opzioni di implementazione cloud-native offre agli operatori scelte pratiche per adottare reti AI-native basate sulle loro infrastrutture esistenti e sugli obiettivi di trasformazione. Combinando il calcolo accelerato dall’IA con un’architettura definita dal software e una chiara roadmap del prodotto, Nokia sta aiutando gli operatori a sbloccare una maggiore capacità, migliorare l’economia di rete e accelerare la transizione verso una RAN nativa dell’IA”, ha detto Rémy Pascal, Responsabile Pratica, Infrastruttura Mobile presso Omdia.

L’accelerazione dell’AI nel mercato delle reti TLC

Nokia sta beneficiando dell’accelerazione della domanda guidata dall’intelligenza artificiale e del rafforzamento del suo business delle infrastrutture di rete. L’azienda ha registrato una crescita del 49% su base annua delle vendite nette di IA e cloud, supportata dalla forte domanda da parte dei clienti di IA e cloud e da 1 miliardo di euro di nuovi ordini, principalmente nel settore delle reti ottiche. Il management ha affermato che la crescente adozione dell’IA sta aumentando la domanda di interconnessioni, routing, switching e reti di trasporto per data center, creando un’opportunità di crescita strutturale pluriennale. Nokia ha inoltre rivisto al rialzo le previsioni di crescita del mercato potenziale per IA e cloud, portandole al 27% di CAGR per il periodo 2025-2028 rispetto al 16% precedentemente previsto, e ha aumentato le previsioni di crescita del mercato delle infrastrutture di rete al 14% dal 9%, a testimonianza della maggiore domanda da parte dei clienti e dei maggiori investimenti in infrastrutture legate all’IA.

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