Nokia cerca un nuovo Ceo per rilanciare le vendite in calo

L’attuale numero uno Pekka Lundmark non è riuscito in quattro anni a rilanciare la crescita Nokia, su cui pesa il ridimensionamento degli investimenti delle Telco.

Nokia è alla ricerca di un nuovo amministratore delegato. La casa finlandese, uno dei più grandi produttori di apparecchiature per telecomunicazioni al mondo, è in difficoltà e da tempo sta lottando contro la stagnazione delle vendite e un prezzo delle azioni depresso. Secondo quanto riferisce il Financial Times, il gruppo ha contattato i candidati per sostituire l’attuale Ceo Pekka Lundmark al timone. La ricerca è in corso e almeno un cacciatore di teste è stato nominato per gestire il processo. Il gruppo è stato una delle grandi storie di successo della tecnologia europea quando è diventato il principale produttore mondiale di telefoni cellulari negli anni ’90 e 2000.

Ma da allora il declino è stato inarrestabile.

Nokia fuori dai cellulari dal 2013

Nokia è uscita nel 2013 dal business dei cellulari, ceduto a Microsoft, e si è reinventata come produttore di apparecchiature di rete per il settore delle Tlc. La mossa per sostituire Lundmark, al timone dal 2020, arriva dopo che l’azienda è ormai stata superata da rivali come la cinese Huawei e la svedese Ericsson nei primi anni del passaggio alle reti 5G. Nonostante diverse razionalizzazioni, i ricavi oggi sono inferiori rispetto al 2016, dopo l’acquisizione di Alcatel-Lucent per 15,6 miliardi di euro. Questo anche se Huawei è stata esclusa da alcuni mercati occidentali a seguito di preoccupazioni sulla sicurezza guidate dagli Stati Uniti.

“L’attuale Ceo non ha ancora affrontato il problema della crescita. Il fatturato non è aumentato dall’acquisizione di Alcatel-Lucent”, lamenta un azionista. Nokia starebbe anche cercando un nuovo presidente, dato che Sari Baldauf, una stretta alleata di Lundmark, compirà 70 anni l’anno prossimo. Sono stati contattati degli outsider e non ci si aspetta che il nuovo presidente provenga dall’attuale consiglio.

5G a rilento

Il gruppo finlandese ha lottato negli ultimi anni per adeguarsi al rallentamento della degli operatori nel passaggio alle reti 5G. Lundmark ha annunciato fino a 14mila tagli di posti di lavoro lo scorso ottobre, equivalenti al 16% della forza lavoro, mentre Nokia cercava di tagliare i costi. Solo due mesi dopo, la rivale Ericsson si è assicurata un contratto di alto profilo con la statunitense AT&T che potrebbe valere fino a 14 miliardi di dollari.

Fatturato in calo del 18% a nel secondo trimestre

A luglio Nokia ha riportato un calo del 18% delle vendite e un calo del 32% dell’utile operativo nel secondo trimestre. All’epoca Lundmark disse che la sua performance finanziaria “continuava a essere influenzata dalla debolezza del mercato in corso”, ma che Nokia si aspettava una “accelerazione significativa” nella crescita delle vendite nella seconda metà dell’anno. Lundmark è un veterano di Nokia. Iniziò nel gruppo nel 1990 come account manager durante il periodo in cui la società finlandese divenne il più grande produttore di telefoni cellulari al mondo. Se ne andò nel 2000, quando la capitalizzazione di mercato di Nokia era vicina al suo picco storico di circa 300 miliardi di euro. In seguito trascorse quasi due decenni come amministratore delegato per società finlandesi come l’utility Fortum e Konecranes. Da quando Lundmark è tornato in Nokia come amministratore delegato nell’agosto 2020, il prezzo delle azioni della società è sceso del 7%, portando la capitalizzazione di mercato a 21,2 miliardi di euro giovedì.

