Vi ricordate i vecchi telefonini a conchiglia, diventati quasi un simbolo della vecchia generazione di cellulari non smart? Ebbene, HDM Global, società che detiene il brand Nokia, ha ufficializzato l’arrivo di un prodotto che ci fa fare ancora una volta un tuffo nel passato, portando però con sé anche alcune chicche da smartphone moderno: si tratta del Nokia 2720, acquistabile già da ora anche in Italia.

Design

Il design di questo telefonino, come si può notare, non si discosta troppo dai flip phones del passato: dimensioni contenute, angoli smussati, una tastiera alfanumerica fisica sotto un piccolo pad e i tasti fisici per le telefonate e le altre funzioni. La scocca è in policarbonato e, come spiega la stessa casa produttrice, “è abbastanza robusta da sopportare tutti i colpi della vita quotidiana”.

Display

Lo schermo principale è un semplicissimo QVGA con diagonale da 2,8 pollici, più che sufficiente per consentire di svolgere nel miglior modo possibile tutte le funzioni essenziali di un telefonino. Non manca nemmeno un display anteriore da 1,3 pollici, con una risoluzione da 240 x 240 pixel, su cui visualizzare orario, data e alcune notifiche.

Connettività e Reti

Su questo comparto abbiamo le prime interessanti particolarità di questo prodotto, apparentemente giunto dal passato: oltre ad essere dotato di supporto per il 4G (150 Mbps in download e 50 Mbps in upload), di dual sim e VoLTE, il Nokia 2720 ha anche la connettività Wifi (802.11 b/g/n) e il GPS/A-GPS. Non manca nemmeno il Bluetooth 4.1, né l’ingresso jack da 3,5 mm per le cuffie. Ottima anche la presenza della funzione hotspot Wifi, per condividere i giga delle tariffe cellulari con Internet incluso attraverso la connettività senza fili.

Fotocamera

Sul versante fotografico, invece, si torna di nuovo indietro nel tempo, con un unico modulo posteriore da 2 Megapixel (con flash annesso) e nessuna camera frontale. Lo stretto indispensabile, quindi, per condividere gli scatti su social e chat.

WhatsApp, Facebook e molto altro

Molti di voi ora si staranno chiedendo che cosa c’entrino le chat e i social con questo telefonino: ebbene, il Nokia 2720 arriva con alcune app già preinstallate, tra cui WhatsApp e Facebook. È possibile anche scaricare ulteriori applicazioni e giochi da un app store dedicato. Altra sorpresa è la presenza di Google Assistant, che semplificherà l’utilizzo del cellulare grazie ai comandi vocali.

Memoria, RAM e processore

Passiamo alla memoria interna del telefono, di “soli” 4 GB: per i più esigenti, però, è disponibile anche lo slot per le microSD, con supporto massimo di 32 GB.

La piattaforma software KaiOS viene fatta girare al meglio da un chip Qualcomm 205 Mobile Platform, in abbinamento con una RAM da 512 MB.

Funzionalità per gli utenti senior

Pur essendo un telefonino per tutti, il Nokia 2720 include anche alcune caratteristiche particolarmente adatte ad un’utenza anziana o con alcune disabilità: oltre ai tasti ben visibili, infatti, vi è la compatibilità con gli apparecchi acustici e un pulsante fisico di emergenza posto su un lato, che invia automaticamente un sms e chiamerà in vivavoce uno alla volta cinque contatti preferiti, scelti dall’utilizzatore.

Batteria

Un altro punto di forza di questo telefonino, com’è facile immaginare, è l’autonomia: il modulo (rimovibile) da 1500 mAh, infatti, offre quasi 9 ore in conversazione in GSM (oltre 6 ore in 4G) e addirittura 20-30 giorni in stand by.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Nokia 2720 è già acquistabile in diversi negozi e canali online a 99,99€, nelle colorazioni grigia e nera.

Se state cercando un telefono di facile utilizzo, non touch, compatto e con una durata importante della batteria, ma non volete rinunciare ad alcune funzioni di uno smartphone come le chat, i social, il 4G e il Wifi, il nuovo Nokia 2720 è una delle migliori alternative in circolazione ad un prezzo tutto sommato interessante.