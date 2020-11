Nokia 2.4: nuovo smartphone low cost completo a partire da 144 euro

Arriva un dispositivo economico che potrebbe essere un’idea regalo interessante in vista del Natale: stiamo parlando del Nokia 2.4. Il prodotto è già in preordine.

Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

Nokia torna a far parlare di sé con l’annuncio ufficiali di nuovi smartphone, proseguendo il cammino intrapreso ormai da qualche anno con HMG Global, gruppo che detiene i diritti dello storico brand. Tra i vari prodotti in arrivo vogliamo concentrarci su un dispositivo economico che potrebbe essere un’idea regalo interessante in vista del Natale: stiamo parlando del Nokia 2.4.

Design e display

A livello estetico il terminale è ben curato e in linea con molti dei cellulari in commercio oggi, a partire dall’ampio display da 6,5 pollici Full HD+ che ricopre quasi tutta l’area frontale, lasciando un piccolo bordo inferiore e un notch a goccia per la selfie camera.

Il design è piacevole e giovanile, con un tocco di eleganza grazie alle tonalità di colore della scocca molto delicate.

La cover è in policarbonato, solida e confortevole nell’utilizzo, realizzata con nanotecnologia 3D.

Connettività e reti

Ma passiamo ora ad una delle caratteristiche principali di un telefono, la connettività: il nuovo Nokia 2.4 è un dual sim che supporta le reti LTE (potete sfruttare, quindi, due differenti tariffe cellulari LTE sullo stesso device), il Wifi 802.11 b/g/n, il Bluetooth 5.0 e il GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou.

Presenti anche l’NFC per i pagamenti in mobilità, l’ingresso jack per le cuffie e il connettore USB Type-C.

Da questo punto di vista, quindi, il dispositivo soddisfa praticamente tutte le esigenze più comuni.

Fotocamere

Il Nokia 2.4 non punta particolarmente sul comparto fotografico ma è comunque dotato di buoni sensori.

Sulla parte posteriore abbiamo un modulo da 13 Megapixel, accompagnato da un secondo sensore di profondità da 2 Megapixel per gli sfocati. C’è anche una modalità notturna per aumentare la qualità degli scatti in situazioni di scarsa luminosità.

La fotocamera frontale, invece, è da 5 Megapixel con diverse opzioni software per personalizzare i propri selfie.

Memoria interna, RAM e processore

Partiamo dallo spazio di archiviazione, che è di 64 GB, espandibile fino ad ulteriori 512 GB grazie allo slot per la scheda microSD (non è chiaro se lo slot è condiviso con la sim).

Il processore è un MediaTek Helio P22 dalle buone prestazioni per un uso normale del dispositivo. Una nota che potrebbe essere dolente per molti è la RAM, che si ferma a “soli” 3 GB nella versione base (ma c’è anche una variante del device, la 3.4, con 4 GB di RAM e specifiche leggermente superiori).



Tuttavia c’è da segnalare la presenza di Android One, quindi un’interfaccia pulita, leggera e scattante, senza bloatware. Vengono garantiti, inoltre, 3 anni di aggiornamenti mensili sulla sicurezza e 2 anni di aggiornamenti software.

Autonomia

La batteria da 4500 mAh, grazie alla funzionalità adattiva di consumo assistita dall’intelligenza artificiale, permette di arrivare ad un’autonomia di ben 2 giorni con una sola ricarica, preservando così anche la salute del modulo. All’interno della confezione d’acquisto è presente un caricatore da 5V 1A.

Altre caratteristiche del Nokia 2.4

Tra le altre peculiarità del nuovo cellulare low cost di Nokia vi segnaliamo:

un pulsante dedicato per Google Assistant;

sensore per le impronte digitali (posto sul retro);

sistema operativo Android 10, aggiornabile alla 11 non appena sarà disponibile;

radio FM;

2 microfoni.

Prezzo e lancio

Il Nokia 2.4 può essere già preordinato su alcuni noti canali di e-commerce a prezzi interessanti: la versione più economica con 3 GB di RAM viene proposta a circa 144 euro, mentre la variante 3.4 con 4 GB di attesta attorno ai 156 euro. Tre le colorazioni disponibili: Dusk, Charcoal e Fjord.

Se volete regalare o regalarvi uno smartphone completo ed economico di un brand affidabile e di qualità, quindi, questo è senza dubbio un dispositivo da prendere in considerazione.