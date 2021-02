Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

Economico non significa necessariamente poco durevole: l’azienda HMD ha annunciato un nuovo smartphone targato Nokia con caratteristiche che potrebbero far gola a tutti coloro che vogliono avere un dispositivo a lungo, sia a livello software che hardware: si tratta del Nokia 1.4. Non parliamo di un top di gamma e, in realtà, nemmeno di un telefono di fascia media, bensì di un prodotto entry level con specifiche tecniche “base”, ma che possono esprimere il meglio di sé grazie alla presenza di Android Go.

Prima di analizzare nel dettaglio le principali caratteristiche tecniche del nuovo dispositivo di casa Nokia, soffermiamoci proprio sul sistema operativo: il telefono arriverà con la versione 10 di Android installata nella versione Go, ma sarà rilasciata in breve tempo la release 11 e sono garantiti ben 3 anni di aggiornamenti.

Android Go, lo ricordiamo, è una versione light della nota piattaforma mobile, senza fronzoli e adattata proprio per i telefoni entry level. Ottimo per chi desidera la sostanza e vuole spendere poco per uno smartphone.

Design e display

Ma torniamo al dispositivo: il Nokia 1.4 si presenta in un design moderno, scocca in policarbonato colorata, ampio display 20:9 HD+ da oltre 6,5 pollici e con un piccolo notch a goccia per lasciar spazio alla fotocamera frontale. Il dispositivo viene descritto come resistente e robusto, anche se non viene segnalata alcuna certificazione particolare.

Come leggiamo sulla pagina ufficiale del prodotto, “grazie al suo design resistente e a un’impugnatura sicura in ogni mano, non c’è bisogno di preoccuparsi quando i bambini prendono in prestito il tuo telefono”.

Connettività e reti

Nonostante l’anima “low cost”, il Nokia 1.4 può contare su un comparto connettività di tutto rispetto, a partire dal dual sim 4G Cat.4 (quindi possibilità di utilizzare in contemporanea due tariffe cellulari 4G differenti), il Wifi 802.11 b/g/n, il Bluetooth 4.2, il GPS/A-GPS. Da segnalare, inoltre, l’ingresso jack per le cuffie e, direttamente “dal passato”, un ingresso micro USB.

Fotocamere

Il comparto posteriore del dispositivo può contare su due lenti, una principale da 8 Megapixel, accompagnata da una macro da 2 Megapixel e dal flash. L’app Camera Go consente di accedere alle modalità Ritratto e Notte, oltre a vari funzionalità per l’editaggio degli scatti.

La fotocamera frontale, invece, è da 5 Megapixel. Non vengono specificate le risoluzioni massime per i video, ma ipotizziamo un Full HD su entrambi i moduli.

Memoria interna, RAM e processore

La memoria interna varierà in base alla regione di commercializzazione (16, 32 o 64 GB) ma in ogni caso è presente uno slot per le microSD, fino ad una capacità massima di 128 GB.

Per quanto riguarda il processore, il Nokia 1.4 monta un chipset Qualcomm 215 Mobile, in abbinamento ad una RAM anch’essa variabile a seconda del modello (1, 2 o 3 GB). Le prestazioni sono certamente da entry level ma, grazie ad Android Go e al processore, l’uso quotidiano sarà più che soddisfacente per la maggior parte degli utenti che non hanno particolari esigenze per un telefonino.

Batteria

La batteria, non rimovibile, è un modulo da 4000 mAh. L’azienda dichiara circa 2 giorni di autonomia con un utilizzo misto, pari a circa 5 ore di uso attivo, tra gaming, video streaming, chiamate e sms, navigazione Web, app social e musica.

Altre caratteristiche

Tra le altre specifiche di questo interessante smartphone low cost vi segnaliamo:

il sensore di impronte digitali (posto sul retro);

il pulsante dedicato a Google Assistant;

la radio FM.

Prezzo e disponibilità

Il telefono verrà distribuito in tre differenti colori (Blu metallizzato “Fjord”, Nero “Charcoal” e viola “Dusk”). In Italia lo dovremmo vedere a partire dalla fine di marzo, ad un prezzo che non supererà i 130 euro.