No Web Tax ai PMI e editoria, passa la linea Gasparri

Oggi in primo piano la Web Tax e l’equo compenso Tlc che tornano in ballo.

Ddl Concorrenza e Manovra, accordo nella maggioranza, convinta dal senatore Maurizio Gasparri: “La linea azzurra è passata anche per la web tax, limitata ai gruppi che superano i 750 milioni di euro di valore e quindi solamente ai giganti della rete, escludendo le start up, le piccole imprese e il mondo dell’editoria”.

Equo compenso Tlc, un altro emendamento al Ddl Concorrenza che ripropone un equo compenso per gli operatori Tlc da parte delle grandi piattaforme e dei grandi motori di ricerca.AI Factories, in Italia un hub europeo per l’intelligenza artificiale avanzata, finanziato da Mur, Acn, Regione Emilia-Romagna, CINECA, INFN, ItaliaMeteo, AISI e Fondazione Kessler.

Clicca qui per leggere tutte le news della dailyletter.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz